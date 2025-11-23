Incautan 25 computadoras durante cateos en Monterrey y Guadalupe

Esta intervención a por los menos tres inmuebles, corresponde a la investigación estipulada contra una financiera por presunto fraude en venta de autos y casas

Elementos estatales decomisaron el pasado viernes alrededor de 25 computadoras y laptops tras llevar a cabo tres cateos en los municipios de Monterrey y Guadalupe.

De acuerdo con las investigaciones, se realizaron estos despliegues para constatar el presunto fraude en créditos para la adquisición de vehículos y viviendas realizado por una financiera.

El primer cateo para recabar estas evidencias se efectúo en un local ubicado sobre la avenida Cristobal Colón, de la colonia Centro en Monterrey en la que se encontraron:

5 computadoras

3 laptops

3 tablet

Una terminal bancaria

Un DVR

Papelería diversa

Más tarde se llevó a cabo otra revisión pero ahora en Melchor Ocampo, dentro de esta misma localidad. Lo que se encontró fue lo siguiente:

9 laptops

Un tablet

Un terminal bancaria

Un DVR

Papelería diversa

Teléfonos celulares

Sin embargo, se trasladaron hasta la colonia Díaz Ordaz de Guadalupe, para decomisar:

8 laptops

4 tablet

Un CPU

Una terminal bancaria

Un DVR

Teléfonos celulares

Papelería diversa

Ante este hallazgo se llevó a cabo el aseguramiento de los inmuebles, los cuales quedaron a disposición de las corporaciones correspondientes.