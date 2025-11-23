Info 7 Logo
Incautan 25 computadoras durante cateos en Monterrey y Guadalupe

Por: Diana Leyva

22 Noviembre 2025, 07:44

Esta intervención a por los menos tres inmuebles, corresponde a la investigación estipulada contra una financiera por presunto fraude en venta de autos y casas

Elementos estatales decomisaron el pasado viernes alrededor de 25 computadoras y laptops tras llevar a cabo tres cateos en los municipios de Monterrey y Guadalupe.

De acuerdo con las investigaciones, se realizaron estos despliegues para constatar el presunto fraude en créditos para la adquisición de vehículos y viviendas realizado por una financiera.

El primer cateo para recabar estas evidencias se efectúo en un local ubicado sobre la avenida Cristobal Colón, de la colonia Centro en Monterrey en la que se encontraron: 

  • 5 computadoras
  • 3 laptops 
  • 3 tablet
  • Una terminal bancaria
  • Un DVR
  • Papelería diversa

Más tarde se llevó a cabo otra revisión pero ahora en Melchor Ocampo, dentro de esta misma localidad. Lo que se encontró fue lo siguiente:

  • 9 laptops
  • Un tablet 
  • Un terminal bancaria
  • Un DVR
  • Papelería diversa
  • Teléfonos celulares

Sin embargo, se trasladaron hasta la colonia Díaz Ordaz de Guadalupe, para decomisar: 

  • 8 laptops
  • 4 tablet
  • Un CPU
  • Una terminal bancaria
  • Un DVR
  • Teléfonos celulares
  • Papelería diversa

Ante este hallazgo se llevó a cabo el aseguramiento de los inmuebles, los cuales quedaron a disposición de las corporaciones correspondientes.

