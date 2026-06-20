Inauguran Unidad de Atención Médica 'Garza y Garza' en Juárez

Durante la inauguración, autoridades estatales reconocieron los esfuerzos realizados para incrementar la cobertura de servicios de salud en Juárez

Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos preventivos y de primer contacto para las familias, el municipio de Juárez inauguró la nueva Unidad de Atención Médica “Garza y Garza”, un espacio que busca acercar atención especializada a sectores que durante años enfrentaron limitaciones en infraestructura de salud.

La apertura fue encabezada por la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta, acompañada por autoridades estatales, entre ellas el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, y la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla.

Buscan acercar servicios médicos a las familias

Ubicada en la zona centro del municipio, la nueva unidad surge como respuesta al crecimiento poblacional que ha experimentado Juárez en las últimas décadas y a la necesidad de contar con más espacios para la atención médica preventiva y primaria.

La alcaldesa destacó que el proyecto forma parte de una estrategia para aprovechar la infraestructura existente y transformarla en espacios que permitan brindar servicios de salud accesibles y de calidad a la población.

La unidad ofrecerá atención para niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos y personas adultas mayores, bajo un esquema enfocado en la prevención y el bienestar integral.

Contará con servicios especializados y nuevo mastógrafo

Entre los servicios disponibles se encuentran consulta ginecológica, planificación familiar, ultrasonidos, mastografías, detección de Virus del Papiloma Humano (VPH), atención psicológica, acompañamiento emocional y orientación nutricional.

Uno de los principales avances es la incorporación de un nuevo mastógrafo, equipo que permitirá fortalecer las acciones de detección oportuna del cáncer de mama y ampliar la cobertura de estudios preventivos para las mujeres del municipio.

Las autoridades destacaron que el modelo de atención estará centrado en la salud preventiva, con el propósito de identificar factores de riesgo y atender padecimientos antes de que evolucionen a etapas más complejas.

Estado respalda fortalecimiento de la infraestructura médica

Durante la inauguración, autoridades estatales reconocieron los esfuerzos realizados para incrementar la cobertura de servicios de salud en Juárez y acercar la atención médica a las colonias con mayor demanda.

Además, reiteraron el compromiso de continuar respaldando proyectos que permitan a la ciudadanía acceder a consultas, estudios y servicios especializados sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Como parte de esta estrategia, actualmente también se trabaja en el equipamiento de una nueva unidad médica en la colonia Vistas del Río, la cual ampliará la capacidad de atención para más habitantes del municipio.

La apertura de la Unidad de Atención Médica “Garza y Garza” representa un paso importante en el fortalecimiento de los servicios de salud locales, al incorporar atención preventiva, estudios diagnósticos y acompañamiento integral en un mismo espacio.

El centro médico se encuentra ubicado en la calle Alejandro Garza Leal número 525, en la colonia Joaquín Garza y Garza, desde donde brindará atención a familias de distintos sectores de Juárez.