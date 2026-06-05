Inauguran primer Centro de Bienestar Animal en Juárez

Por: Carlos Nava 04 Junio 2026, 21:44 Compartir

El nuevo espacio cuenta con una ampliación del 100% en sus instalaciones respecto a la infraestructura previa, marcando un avance en la materia

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En un hecho sin precedentes para el municipio, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, inauguró este jueves el nuevo Centro de Bienestar Animal. Esta obra, la primera en su tipo en la historia de la localidad, tiene como objetivo principal fortalecer las acciones de atención, rescate, recuperación y adopción responsable de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. El nuevo espacio cuenta con una ampliación del 100% en sus instalaciones respecto a la infraestructura previa, marcando un avance significativo en la construcción de políticas públicas enfocadas en el respeto y protección de los animales de compañía. Un espacio de recuperación, no de abandono Durante el corte de listón, la alcaldesa Oyervides Acosta fue enfática al señalar que este complejo no operará bajo el esquema tradicional de una perrera, sino como un centro especializado de atención integral. "Este Centro de Bienestar Animal no es un lugar para abandonar mascotas. Es un espacio de protección, recuperación y cuidado, donde trabajaremos para que aquellos animales que lo necesitan tengan la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor y responsabilidad", expresó la munícipe.

Asimismo, la funcionaria informó que su administración trabajará en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y diversas organizaciones de la sociedad civil. El plan conjunto contempla impulsar campañas permanentes de:

Esterilización y vacunación.

Adopción responsable.

Atención oportuna a reportes ciudadanos.

Infraestructura de vanguardia para la salud animal

El proyecto ejecutivo consistió en una intervención integral sobre una superficie de 500 metros cuadrados. Los trabajos de ampliación permitieron equipar el centro con áreas clave para el cuidado médico y preventivo:

Área Función Principal Consultorio y Quirófano Atención médica, cirugías y esterilizaciones. Zona de Cuarentena y Recuperación Aislamiento de animales enfermos y cuidados postoperatorios. Resguardo y Zona de Adopción Estancia temporal digna en espera de una familia. Oficinas Administrativas Gestión de reportes y trámites de adopción.

Estas especificaciones técnicas garantizarán que los animales rescatados pasen su estancia temporal en espacios más amplios, funcionales y adecuados para su rehabilitación física y emocional.

Alianza con la comunidad y el arte

La alcaldesa subrayó que la infraestructura es solo el primer paso, ya que se buscará fortalecer la cultura de la tenencia responsable a través de talleres, capacitaciones y actividades comunitarias en el municipio.

Como parte del protocolo de inauguración, el Gobierno Municipal entregó un reconocimiento especial al artista Joaquín Arrieta, creador del mural que adorna la fachada del inmueble. Dicha obra artística fue descrita como un símbolo del compromiso y la empatía de la comunidad juarense hacia los animales.

Con la apertura de este centro, el Gobierno de Juárez da un paso histórico en la agenda de bienestar animal, consolidando una infraestructura pública que busca erradicar el maltrato y fomentar la convivencia armónica en la ciudad.