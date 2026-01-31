Inauguran plaza construida en tiempo récord en Juárez

Con la meta de transformar el entorno social y fortalecer la seguridad en las colonias, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, inauguró un nuevo Espacio de Unidad en la colonia Paseo del Prado. Esta obra representa la unidad número 33 de las 100 que la administración se ha fijado como objetivo entregar al concluir su gestión.
El proyecto, que fue finalizado en un tiempo récord de 120 días (quince días antes de lo programado), se suma a la estrategia integral del municipio para recuperar áreas que anteriormente se encontraban descuidadas, convirtiéndolas en centros de convivencia familiar de primer nivel.
Seguridad y vigilancia permanente
Durante el evento, Arratia Cruz enfatizó que la infraestructura no solo es moderna, sino que está diseñada para ser utilizada en cualquier horario gracias a un esquema de vigilancia reforzado.
“He dado la instrucción de que siempre estén vigilados y con seguridad. Pueden venir por la mañana, la tarde o la noche”, aseguró el edil ante los vecinos del sector.