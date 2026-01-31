Inauguran plaza construida en tiempo récord en Juárez

Por: Carlos Nava 30 Enero 2026, 21:29

Durante el evento, Arratia Cruz enfatizó que la infraestructura no solo es moderna, sino que está diseñada para ser utilizada en cualquier horario

Con la meta de transformar el entorno social y fortalecer la seguridad en las colonias, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, inauguró un nuevo Espacio de Unidad en la colonia Paseo del Prado. Esta obra representa la unidad número 33 de las 100 que la administración se ha fijado como objetivo entregar al concluir su gestión. El proyecto, que fue finalizado en un tiempo récord de 120 días (quince días antes de lo programado), se suma a la estrategia integral del municipio para recuperar áreas que anteriormente se encontraban descuidadas, convirtiéndolas en centros de convivencia familiar de primer nivel. Seguridad y vigilancia permanente Durante el evento, Arratia Cruz enfatizó que la infraestructura no solo es moderna, sino que está diseñada para ser utilizada en cualquier horario gracias a un esquema de vigilancia reforzado. “He dado la instrucción de que siempre estén vigilados y con seguridad. Pueden venir por la mañana, la tarde o la noche”, aseguró el edil ante los vecinos del sector.

Confianza ciudadana y transparencia

El alcalde vinculó directamente la ejecución de estas obras con la participación de la comunidad a través del pago del Impuesto Predial. Destacó que, a la fecha, el municipio registra más del 50% de recaudación anual, un indicador que calificó como una muestra de confianza hacia su gobierno.

Aprobación ciudadana: Arratia informó que la administración cuenta actualmente con un 85% de aprobación .

Eficiencia: La rapidez en la entrega de la obra refleja la coordinación entre el gobierno y los contribuyentes.

Detalles de la obra

El secretario de Obras Públicas, César García Cavazos, detalló que la intervención en Paseo del Prado incluyó:

Deporte: Rehabilitación de la cancha multifuncional y construcción de una nueva de 800 metros cuadrados .

Movilidad: 850 metros cuadrados de banquetas, andadores y rehabilitación de dos puentes peatonales.

Equipamiento: Instalación de luminarias solares, reflectores, bancas de plastimadera, aparatos de ejercicio y módulos de juegos con pasto sintético.

Hacia la meta de los 100 espacios

La administración municipal confirmó que la transformación no se detiene. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción nuevos Espacios de Unidad en las colonias Terranova, Villas de la Hacienda, Real de San José y Vistas de San Juan, avanzando firmemente hacia la meta de los 100 centros recreativos para el municipio.

Al corte de listón asistieron también el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza Salinas, y la Secretaria de Desarrollo Social, Ana Karen Tamez Fernández, quienes acompañaron a los vecinos en la apertura oficial de este nuevo punto de encuentro.