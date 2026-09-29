Inauguran plantel educativo de primer nivel en Salinas Victoria

El Estado entrega un plantel de primer nivel en Valle del Norte, destacando un programa financiero para construir 40 escuelas

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Con el propósito de atender la alta demanda educativa derivada de la expansión demográfica en la periferia metropolitana, autoridades estatales y municipales inauguraron este lunes la Escuela Secundaria Número 10 de Nueva Creación en el sector de Valle del Norte.

El evento inaugural estuvo encabezado por el gobernador del Estado, acompañado por el presidente municipal y el titular de la Secretaría de Educación, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones y entregaron kits de uniformes, tenis y mochilas a los estudiantes.

La infraestructura construida comprende una superficie de 1,253.20 metros cuadrados, con una inversión total de $51,701,675.88 pesos, e incluye seis aulas didácticas, dos direcciones, sala de maestros, taller de cómputo con internet satelital, bebederos con filtros y cancha deportiva.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó la solidez económica de la entidad para respaldar este tipo de proyectos de infraestructura social sin recurrir a aulas móviles o prefabricadas. Al respecto, señaló: “Estamos en verde en el semáforo de finanzas. Nuevo León tiene la mejor tesorería y es el que mejor recauda”.

Por su parte, el alcalde Raúl Cantú subrayó el impacto positivo que este tipo de obras genera en una demarcación que ha incrementado su población de manera exponencial en los últimos años, rebasando los 180 mil habitantes. En su mensaje, el edil puntualizó: “Aquí está el futuro de Salinas Victoria, de Nuevo León, y vamos a seguir trabajando por el Salinas Victoria que merecemos”.

En el aspecto operativo, el secretario de Educación, Juan Paura García, detalló que el plantel funcionará bajo un esquema de jornada ampliada y ofrecerá actividades sabatinas enfocadas en materias clave como robótica, matemáticas e inglés, garantizando la cobertura para los alumnos del turno matutino y vespertino. En ese sentido, el funcionario enfatizó: “Ningún alumno se queda sin derecho a la educación”.

Durante el evento también se informó sobre la firma de un convenio para destinar cinco hectáreas adicionales a una nueva área deportiva en la misma zona, complementando el desarrollo integral de los jóvenes del municipio.

Las autoridades recordaron que Nuevo León continúa registrando cifras históricas en la recepción de migración interna, con la llegada anual de aproximadamente 170 mil personas provenientes de distintas entidades del país en busca de mejores oportunidades.

Para hacer frente a este fenómeno y como parte del programa estatal que contempla la construcción de 40 nuevas escuelas para durar 40 años, el Ejecutivo dio a conocer que se mantiene el ritmo de edificación de un plantel por semana, priorizando los municipios de la periferia.

Como parte de los próximos proyectos anunciados para la región dentro de este mismo plan de 40 escuelas, el Gobierno del Estado adelantó que de aquí a diciembre se tiene previsto concluir la construcción de más planteles educativos en Salinas Victoria, abarcando una nueva primaria, una secundaria adicional y un jardín de niños en la colonia San Isidro, consolidando así la expansión escolar frente al acelerado crecimiento poblacional.

Finalmente, los primeros 260 estudiantes matriculados, dieron inicio formalmente a sus actividades académicas en el nuevo complejo educativo.