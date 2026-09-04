Inauguran planta procesadora de carne en Escobedo, NL

El proyecto cuenta con un sistema de refrigeración danés y corrales especiales diseñados para disminuir el estrés del ganado.

El gobernador Samuel García destacó que Nuevo León es el estado número 1 del país en el manejo de la carne y sus productos.

Tras inaugurar la primera etapa de la Planta de Procesamiento de Ganado San Gabriel, en el municipio de Escobedo, el mandatario estatal afirmó que la entidad mantiene el liderazgo en todos los sentidos.

García Sepúlveda resaltó la inversión privada de 500 millones de pesos y aseguró que será la mejor planta procesadora de carne en el país y la primera con equipamientos y procesos completos y de avanzada.

"Este tipo de empresas, sencillamente, son las mejores de México y resaltan que en Nuevo León somos número uno en todo, de todo México, en este caso, en procesar carne", dijo. "Esto representa un mayor número de beneficios. Y esto que se hace y que hoy están haciendo aquí en Escobedo, la verdad es que va a traerle oportunidades a Nuevo León. Así es el potencial de esta fábrica: Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, Colombia, Japón, Corea. Les auguro lo mejor", expresó.

Después del recorrido, el gobernador hizo la inauguración, acompañado del encargado de Despacho de la Presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga; de Gabriel Guardado, presidente de Grupo San Gabriel; y del secretario estatal de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González.

Quiroga agradeció que hayan elegido a este municipio para la millonaria inversión, con cerca de 300 empleos, y declaró que en Escobedo se avanza.

"En Escobedo hay una convicción real y que es transformadora: en la capital de la Transformación decimos sí a la inversión y no a la extorsión porque sabemos que esa es la gran exigencia del empresario, del emprendedor, de las familias trabajadoras, de toda la sociedad que rechaza la corrupción institucionalizada", aseveró Quiroga.

La planta exportará carne mexicana de calidad mundial a Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y a todos los mercados.

Además, asistieron Jesús Gutiérrez, director de Establecimientos TIF del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y representantes de una importadora de Corea.

El equipamiento y maquinaria son importados de Brasil; el sistema de refrigeración proviene de Dinamarca y es uno de los tres que hay en su tipo en todo el mundo.

Los corrales tendrán música ambiental y pisos especiales, para generar menos estrés a los animales.

La planta se ubica en el Periférico Monterrey-Allende, a la altura del kilómetro 34.