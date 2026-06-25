Inauguran oficinas de Secretaría de las Mujeres y Centro Violeta

Detalló que en el piso dos se encuentra instalado el Centro Violeta, el cual cuenta con ludoteca, área de contención y refugios para brindar atención integral

Con el fin de proteger y brindar atención a las mujeres, se inauguraron las oficinas de la Secretaría de Mujeres, así como el Centro Violeta número 34 en la nueva torre de Fuerza Civil ubicada sobre avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

Las oficinas fueron presentadas por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Buchanan, quien mencionó que buscará brindar atención para aquellas ciudadanas que lo necesiten y que emitan una denuncia en el piso siete del edificio.

Detalló que en el piso dos se encuentra instalado el Centro Violeta, el cual cuenta con ludoteca, área de contención y refugios para brindar atención integral.

Destacan reducción del 92% de carpetas de violencia contra la mujer en Nuevo León

En este evento se contó con la presencia del gobernador Samuel García, quien destacó que las carpetas de violencia contra la mujer se redujeron hasta un 92%, por lo que reiteró que con la creación y apertura de estos espacios, la tendencia continuará a la baja.

En tanto, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, recalcó el compromiso de la administración estatal con las mujeres, al mencionar que este espacio está inspirado en cada una de ellas.

Este edificio cuenta con diferentes dependencias, con las que consideran fundamental estar coordinadas, como C5, 911 y CITRAM, que con más de 20 mil cámaras en el estado pueden vigilar también las unidades de transporte y el metro, el lugar más frecuente de acoso a las mujeres.

En este evento también contó con la presencia del secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores, así como del propio titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla.