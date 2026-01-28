Inauguran obra de recarpeteo en Las Margaritas, Juárez

Con el objetivo de saldar una deuda histórica en infraestructura vial, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, encabezó la inauguración de la obra de pavimentación en la avenida Las Margaritas. Esta vialidad clave conecta y mejora la movilidad de los sectores Quinta Las Sabinas, Hacienda Santa Lucía y Villas de Oriente.
Acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Mónica Oyervides, el edil destacó que este proyecto transforma un antiguo camino de terracería y escalinatas en una conexión funcional y segura para miles de familias que, por décadas, vieron ignoradas sus peticiones.
Un cambio en la conectividad del sector
Durante el corte de listón, Arratia subrayó que la obra no solo facilita el tránsito local, sino que resuelve problemas logísticos derivados del crecimiento desordenado de años anteriores.
“Durante décadas, los vecinos realizaron peticiones que no fueron atendidas; hoy estamos cambiando esa realidad. La misión de poner en orden a Juárez la asumimos desde el primer día”, afirmó el alcalde.