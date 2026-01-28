Inauguran obra de recarpeteo en Las Margaritas, Juárez

Por: Carlos Nava 27 Enero 2026, 14:59

Durante el corte de listón, el alcalde subrayó que la obra no solo facilita el tránsito local, sino que resuelve el crecimiento desordenado de años anteriores

Con el objetivo de saldar una deuda histórica en infraestructura vial, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, encabezó la inauguración de la obra de pavimentación en la avenida Las Margaritas. Esta vialidad clave conecta y mejora la movilidad de los sectores Quinta Las Sabinas, Hacienda Santa Lucía y Villas de Oriente. Acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Mónica Oyervides, el edil destacó que este proyecto transforma un antiguo camino de terracería y escalinatas en una conexión funcional y segura para miles de familias que, por décadas, vieron ignoradas sus peticiones. Un cambio en la conectividad del sector Durante el corte de listón, Arratia subrayó que la obra no solo facilita el tránsito local, sino que resuelve problemas logísticos derivados del crecimiento desordenado de años anteriores. “Durante décadas, los vecinos realizaron peticiones que no fueron atendidas; hoy estamos cambiando esa realidad. La misión de poner en orden a Juárez la asumimos desde el primer día”, afirmó el alcalde.

La apertura de esta vía es particularmente relevante debido al contraflujo en la Carretera a Reynosa, el cual complicaba los traslados hacia el centro del municipio. Además, la obra complementa la reciente llegada de nuevas unidades de la ruta 223, fortaleciendo el sistema de transporte público en la zona.

Detalles técnicos de la obra

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que los trabajos se ejecutaron en un plazo de 90 días, priorizando la durabilidad con materiales de alta resistencia:

Superficie: Cerca de 1,500 m² de concreto hidráulico MR.

Preparación: Mejoras en terracería y base cementada en 2,000 m².

Seguridad: Instalación de 63.86 metros de barrera metálica y 420 metros de cordón.

Alcance: 245 metros lineales de pavimentación total.

Compromiso con el bienestar social

Por su parte, la presidenta del DIF Juárez, aprovechó el evento para dialogar con los residentes sobre futuros proyectos de regeneración de espacios públicos, reafirmando el enfoque humano de la administración.

Con esta entrega, el gobierno Municipal de Juárez reafirma su compromiso de seguir construyendo infraestructura de calidad y "poner orden" en el desarrollo urbano para elevar la calidad de vida de sus habitantes.