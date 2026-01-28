Inauguran Nuevo Corredor Verde Exposición en Guadalupe

Una obra que transformó un área que por años representó un riesgo para peatones y vecinos, en un espacio seguro, iluminado y pensado para la convivencia

Autoridades estatales y municipales inauguraron el Nuevo Corredor Verde Exposición, una obra que transformó un área que por años representó un riesgo para peatones y vecinos, en un espacio seguro, iluminado y pensado para la convivencia y la movilidad sustentable.

Durante el evento, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, recordó que el sitio anteriormente era incómodo y peligroso para transitar, con banquetas de menos de un metro de ancho, falta de iluminación y condiciones que facilitaban la comisión de delitos, además de un problema añejo de drenaje pluvial que mantenía agua estancada de manera constante.

El edil explicó que, gracias a la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey, el problema subterráneo fue solucionado de manera rápida, lo que permitió iniciar la obra en la parte superior del corredor, ubicada sobre la calle Arturo de la Garza, vialidad que —dijo— también será reconocida por su aportación histórica a la ciudad y al estado.

Héctor García destacó que este proyecto forma parte de un circuito de movilidad y recreación que conectará distintos puntos de Guadalupe, como la avenida 5 de Mayo, el corredor del río La Silla, parques públicos y futuras áreas verdes, permitiendo a los ciudadanos caminar, ejercitarse y desplazarse de manera segura y cómoda.

El alcalde subrayó que el corredor fue diseñado como un espacio arbolado, iluminado y accesible, pensado tanto para peatones como para quienes practican deporte, y aseguró que este circuito quedará como un legado para las próximas generaciones.

En la inauguración estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, con quienes el alcalde resaltó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio para concretar obras que priorizan el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

García señaló que, aunque eventos como el Mundial son temporales, las obras de infraestructura verde permanecen y representan un beneficio directo para la ciudadanía, al tiempo que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al desarrollo urbano ordenado.

Finalmente, el presidente municipal agradeció el respaldo de las autoridades estatales y del personal municipal, reiterando que la coordinación entre niveles de gobierno ha permitido entregar resultados tangibles, y aseguró que continuarán los proyectos de transformación urbana en Guadalupe, aun ante las dificultades presupuestales, con el objetivo de construir una ciudad más segura, digna y preparada para el futuro.