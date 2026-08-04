Inauguran nueva unidad académica UANL en Apodaca

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán, mencionó un crecimiento semestral de entre 4 y 7 por ciento en las matrículas.

La matrícula de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) mantiene un crecimiento semestral de entre 4 y 7 por ciento, cifra que podría incrementarse con la apertura de nuevas unidades académicas en distintos municipios del estado, aseguró el rector Santos Guzmán López durante la inauguración de la nueva unidad académica en Apodaca.



El nuevo campus, ubicado sobre la carretera Apodaca-Santa Rosa, forma parte de la estrategia de descentralización de la máxima casa de estudios para acercar la educación media superior, superior y de posgrado a las zonas con mayor crecimiento poblacional de Nuevo León.



Con esta sede suman ocho unidades inauguradas durante la actual administración universitaria y la meta es alcanzar 10, lo que permitiría ampliar aún más la cobertura educativa.

"La verdad está creciendo entre un 4 y 7 por ciento, hoy estoy seguro que lo haremos con mayor porcentaje porque si hoy entregamos dos unidades y en el transcurso del año o del próximo antes de iniciar un semestre grande como este de agosto si complementamos las unidades más la verdad que sobretodo en García va a ser algo que nos va a rebasar pero es lo que queremos que todos los alumnos encuentren un espacio en la Autónoma de Nuevo León", afirmó el rector Santos Guzmán López.

La nueva unidad cuenta con 14 aulas y fue diseñada para operar en los tres niveles educativos que ofrece la UANL. Durante el turno matutino funcionará como extensión de la Preparatoria No. 1 CIDEB; por la tarde recibirá estudiantes de licenciatura de al menos seis facultades, mientras que por la noche albergará programas de posgrado.

"Desde su origen fue concebida para albergar los tres niveles educativos que distinguen el quehacer de nuestra universidad. Durante el turno matutino este espacio brindará formación de nivel medio superior. En el turno vespertino se recibirá estudiantes de licenciatura ampliando las oportunidades para cursar programas pertinentes de alta calidad de las facultades de Derecho y Criminología, Políticas y Relaciones Internacionales, Ciencias Químicas, Ciencias Físico Matemáticas, Contaduría Pública y Administración e Ingeniería Mecánica y Eléctrica", explicó Jaime Arturo Castillo, representante de la UANL.

El proyecto fue financiado por la propia Universidad y la Fundación UANL, mientras que el municipio de Apodaca participó con la construcción del estacionamiento y otras áreas de apoyo. Además, se contempla el desarrollo de instalaciones deportivas y la implementación de transporte universitario para facilitar el acceso de los estudiantes.

"Va seguir creciendo. Hay más espacio para tener más aulas, para tener instalaciones deportivas, para que este lugar se convierta en una de las unidades académicas más equipadas y con mayor alumnada de la UANL y en un esfuerzo que sin duda el gobierno de Apodaca está muy orgulloso de poder poner nuestro granito de arena", señaló el alcalde César Garza.

La inauguración de la unidad académica de Apodaca se realizó en el marco del arranque del semestre agosto-diciembre 2026, de manera simultánea con la apertura de la Unidad Zuazua de la Preparatoria No. 1 Colegio Civil, la cual inició actividades con una matrícula de 280 estudiantes.