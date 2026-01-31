Inauguran nueva plaza principal en La Cieneguilla, Santiago

Habitantes manifestaron su agradecimiento por la obra, señalando que la rehabilitación de la plaza representa un cambio beneficio real en la localidad

Con el compromiso de dignificar los espacios de convivencia y fortalecer el tejido social, el alcalde de Santiago, David de la Peña, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación en la plaza principal de la comunidad de La Cieneguilla.

Este proyecto, que busca rescatar áreas que permanecieron en el abandono por años, fue posible gracias a la recaudación del impuesto predial, devolviendo a los ciudadanos un espacio seguro, funcional y con una imagen urbana renovada.

Infraestructura para el deporte y la recreación

La intervención en la plaza no fue meramente estética, sino integral, enfocándose en la activación física de los niños y jóvenes de la zona. Entre las mejoras técnicas destacan:

Área Deportiva: Se rehabilitaron 32 metros cuadrados de firme en cancha y se aplicaron 584 metros cuadrados de pintura especializada.

Equipamiento: Instalación de porterías, tableros de basquetbol y reflectores para uso nocturno.

Seguridad y Juego: Colocación de 480 metros cuadrados de malla ciclónica y nuevos juegos infantiles.