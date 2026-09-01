Inauguran nueva delegación policial en Monte Kristal

La estación tendrá presencia policial las 24 horas y beneficiará a más de 40 mil habitantes, además de albergar a la Unidad K9

Con el objetivo de acercar los servicios de seguridad a las familias de Juárez, la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta inauguró este lunes la nueva Delegación de Policía Monte Kristal, que tendrá presencia policial las 24 horas y beneficiará a más de 40 mil habitantes.

La nueva estación busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, agilizar la atención de reportes y fortalecer el despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Monte Kristal y sectores aledaños.

Durante la inauguración, Oyervides Acosta señaló que la apertura forma parte de la estrategia del Gobierno municipal para acercar la seguridad a las comunidades y recuperar espacios que anteriormente se encontraban abandonados.

“Nosotros, desde el Gobierno Municipal, nos hemos puesto a trabajar en lo que ya se nos ha dado bien, en seguir poniendo orden”, afirmó la alcaldesa.

El inmueble tendrá además una función especial: será la base de operaciones y estancia de la Unidad K9, cuyos binomios caninos participan en labores preventivas, tácticas y de proximidad.

La delegación cuenta con una pista tipo rally para el entrenamiento de los perros y sus manejadores, con la finalidad de mantener y fortalecer las capacidades de los binomios que participan en los operativos de seguridad.

Oyervides destacó que el espacio también estará abierto a la ciudadanía para recibir asesoría relacionada con la tenencia responsable de mascotas y el adiestramiento de perros.

“Este espacio va a estar listo para recibirles, no solamente en un acompañamiento de seguridad, sino también para mejorar las habilidades de nuestras mascotas. Así que, si tenemos en casa algún perrito, desde cachorro hasta adulto, y queremos que mejore sus habilidades de convivencia, pueden venir y acercarse a esta nueva delegación”, explicó Oyervides.

Durante el acto, la alcaldesa reconoció a 13 elementos por su desempeño como integrantes de la Unidad K9 y por su participación en operaciones preventivas y tácticas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comisario general Mauricio Gaviña Mendieta, destacó que la ubicación de la nueva delegación permitirá contar con policías más cerca de la población y mejorar los tiempos de reacción.

El funcionario señaló que la nueva infraestructura forma parte del fortalecimiento de la corporación durante la actual administración, que incluye un incremento salarial superior al 50 por ciento para los elementos, además de la entrega de uniformes, equipamiento, capacitación y profesionalización.

A estas acciones se suma la incorporación de tecnología para ampliar las capacidades de vigilancia, entre ellas un nuevo arco vial y dos torres de videovigilancia.

La Delegación Monte Kristal también funcionará como un punto de atención y vinculación para las familias y jóvenes que requieran acompañamiento en materia de seguridad o que necesiten ser canalizados a otras áreas del gobierno municipal.

Para convertir el antiguo predio abandonado en la nueva estación policial, se realizaron trabajos de construcción y adecuación en un espacio de aproximadamente 3 mil metros cuadrados.

Entre las obras destacan la construcción de más de 250 metros lineales de barda, la colocación de malla ciclónica, un nuevo portón de acceso y la construcción de banquetas en el parque posterior, además de las instalaciones destinadas a la operación y entrenamiento de la Unidad K9.

Con la apertura de la delegación, la administración señaló que reforzará la presencia policial en la zona sur de Juárez y convertirá un espacio que permanecía en desuso en una infraestructura permanente de atención y seguridad para la comunidad.