Inauguran lactario y entregan apoyos a mujeres en Guadalupe

Mariana Rodríguez, titular de AMAR, reiteró su compromiso de seguir acompañando e impulsando a quienes sostienen sus hogares con esfuerzo diario.

Con el objetivo de seguir impulsando a las mujeres neoleonesas, el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguraron un lactario en el Centro Comunitario Tierra Propia y entregaron tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”.

Durante el evento, el mandatario estatal encabezó el corte del listón de la Sala de Lactancia número 118 en la entidad, además de entregar apoyos económicos a beneficiarias del programa.

García Sepúlveda destacó que a través de estas acciones se busca garantizar la igualdad y equidad para las jefas de familia y cuidadoras del hogar.

“Las mujeres de Nuevo León son el motor de México; queremos que tengan justicia, alimento y los servicios básicos como luz, agua y gas”, expresó el gobernador.

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que en México una de cada tres familias es encabezada por una mujer, y reiteró su compromiso de seguir acompañando e impulsando a quienes sostienen sus hogares con esfuerzo diario.

“Vamos a seguir trabajando siempre, reconociéndolas, acompañándolas y ofreciéndoles herramientas para construir el mundo que desean para ustedes y los suyos”, afirmó.

En tanto, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, subrayó que esta estrategia visibiliza y reconoce el trabajo de cuidados que realizan miles de mujeres en el estado.

Como parte del evento, se instaló una Estación de Servicio Público con módulos de salud, exámenes de la vista, asesoría legal e impresión de actas de nacimiento.