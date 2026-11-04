Inauguran la exposición histórica 'Escultores en Nuevo León'

La muestra abarca 6 generaciones de creadores y propone un recorrido por las redes de aprendizaje, técnicas y estilos que han marcado la producción escultórica

En el marco del 80 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se inauguró la exposición colectiva “Escultores en Nuevo León: 1945-1995, Seis generaciones, una memoria cultural”, que reúne el trabajo y la trayectoria de 55 artistas que han formado parte del desarrollo de la escultura en el estado.

La muestra abarca seis generaciones de creadores y propone un recorrido por las redes de aprendizaje, técnicas y estilos que han marcado la producción escultórica local entre 1945 y 1995.

A través de piezas elaboradas en materiales como piedra, madera, vidrio, textil, metales, cerámica y pastas, el público podrá conocer la diversidad de lenguajes y propuestas artísticas de exponentes como Alberto Pastrana, Paula Cortázar, Sergio Rodríguez, Luciano Preza, Edgar de León, Ugo de León y TRUBAIK, entre otros.

El proyecto es impulsado por la artista y gestora cultural TRUBAIK (Lizbeth Villarreal Flores), quien, a partir de un trabajo de investigación en hogares y talleres, busca recuperar y visibilizar historias, trayectorias y aportaciones que forman parte de la memoria cultural de Nuevo León.

La exposición tiene como sede la Unidad Cultural Arquitectura (UCA), espacio que desde hace más de 30 años promueve el acercamiento al arte y la cultura entre la comunidad universitaria y el público en general.

La muestra permanecerá abierta del 3 al 27 de noviembre de 2026, en las instalaciones ubicadas en Abasolo #907, esquina con Diego de Montemayor, en el Barrio Antiguo de Monterrey. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Como parte de las actividades complementarias, el próximo 19 de noviembre, a las 7:00 de la tarde, se realizará el conversatorio “Relatos de la escultura en Nuevo León”, en las instalaciones de la UCA. La actividad será gratuita y estará abierta a todo público.

Durante la ceremonia inaugural, encabezada por los organizadores y la Dra. Fabiola Rosa María Garza Rodríguez, directora de Comunicación y Vida Estudiantil, se destacó que Nuevo León no solo es tierra de industria y trabajo, sino también de artistas y creadores cuya obra forma parte de la riqueza cultural del estado.