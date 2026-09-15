Inauguran kínder en Ciénega de Flores por alta demanda escolar

Samuel García entregó el jardín de niños 'Jacinto García de Sepúlveda' en Ciénega de Flores con inversión cercana a los $22 millones de pesos

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El gobernador Samuel García continúa con la entrega de las más de 40 nuevas escuelas que prometió estarían todas operando para diciembre de este año.

En esta ocasión, realizó la entrega de un jardín de niños en el municipio de Ciénega de Flores, específicamente en la colonia Portal de las Flores, un fraccionamiento de nueva creación, donde los dos jardines de niños más cercanos se encuentran a entre 15 y 20 minutos de distancia, pero para llegar es necesario utilizar automóvil.

El nuevo kínder, que lleva por nombre Jacinto García de Sepúlveda, cuenta con tres aulas, dos direcciones, módulo sanitario, área de juegos, techumbre metálica, bebederos, cancha deportiva y obras exteriores, además de la techumbre del acceso.

Fue construido en un terreno de más de 1100 metros cuadrados, con una inversión de poco menos de 22 millones de pesos. A la entrega acudieron Samuel García, gobernador del estado; Mariano Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Juan Paura, secretario de Educación, y Luis Fernando Domínguez, director del Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva.

“Ya tiene una demanda de más de 80 niños y que vamos a llevar a cabo un ejercicio de planeación para efecto de, además de que ya hay jornada ampliada, vamos a ver si podemos implementar el turno vespertino porque la demanda en este sector es muy importante”, dijo Juan Paura, secretario de Educación.

Una de las aulas de este nuevo plantel es inclusiva. “Queremos que ningún niño, niña se quede atrás, sin el derecho tan importante que tienen a la educación”, dijo Mariana Rodríguez.

El gobernador Samuel García, por su parte, especificó que serán 45 escuelas las que se entreguen: 10 jardines de niños, 10 primarias, 10 secundarias y 15 preparatorias en diferentes municipios del estado.

“Estamos entregando escuelas, estamos remodelando las que ya existían, invertimos más de dos mil millones de pesos; además, estamos dando uniformes”, dijo García Sepúlveda.

En el evento también se hizo la entrega de casi mil 300 uniformes de verano e invierno, no solo para alumnos del jardín de niños, sino también para estudiantes de primarias y secundarias cercanas de esa zona de Ciénega de Flores.