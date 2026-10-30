Inauguran exposición de Federico Jordán-Gómez en Fundidora

El núcleo de la muestra rinde tributo a los caídos en la Revolución. Utilizando la tierra purificada combinada con pigmentos históricos, metales, témpera y cera

Tomando como punto de partida la locución latina Quia pulvis es et in pulverem reverteris (polvo eres y en polvo te convertirás), el artista multidisciplinario Federico Jordán-Gómez presenta su exposición In Pulverem en la Nave II del Centro de las Artes, al interior del Parque Fundidora. La muestra, de entrada gratuita, permanecerá abierta al público hasta el domingo 28 de febrero de 2027.

La génesis del proyecto se remonta a un miércoles de ceniza en el taller del artista en Paredón, Coahuila, sitio donde en mayo de 1914 la División del Norte libró una batalla.

Ante la ausencia de registros sobre los cuerpos abandonados en el lecho seco del río, Jordán-Gómez adoptó esa tierra como su materia prima histórica y sagrada.

Durante la presentación a medios, la Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que la exposición —desarrollada por CONARTE a través del Centro de las Artes en colaboración con Galería Colector, e integrada a la programación de CUADRANTE y el Festival Internacional Santa Lucía— es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional amplía el alcance de proyectos culturales de alta calidad orientados a generar reflexión en nuevos públicos.

En el evento también participaron Domingo Valdivieso Ramos, director del Centro de las Artes; Lucía Lara Ramírez, coordinadora de exposiciones y del Acervo de la Pinacoteca NL; el curador Jesús Alberto Flores y el propio artista.

Un memorial de arte milenario

El núcleo de la muestra rinde tributo a los caídos en la Revolución. Utilizando la tierra purificada combinada con pigmentos históricos, metales, témpera y cera de candelilla, el artista pintó 1,111 placas de metal de 10×15 centímetros —una por cada soldado—, rezando una breve intercesión por cada una. El conjunto, que pesa casi media tonelada, funciona como un solemne cenotafio.

La exhibición también integra piezas inspiradas en el Apocalipsis y los manuscritos del Beato de Liébana, de donde surgen estelas, un tetramorfo y un políptico de más de diez metros dedicado a los cuatro jinetes.

Asimismo, se presenta Arado, una acción artística donde Jordán empleó un arado del siglo XVII adaptado como lápiz gigante para trazar dibujos efímeros en el desierto, registrados mediante drones.

En total, la muestra reúne 17 obras de gran formato, 7 piezas votivas sobre lámina, un video, un mural de bienvenida y la impresionante instalación de las 1,111 placas.

Originario de Torreón (1969) y reconocido ilustrador con trayectoria en publicaciones internacionales como The New Yorker, The New York Times y The Washington Post, Jordán-Gómez invita a reflexionar sobre la historia y la transitoriedad humana. El recinto puede visitarse de martes a jueves de 10:00 a 18:00 horas, y de viernes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.