Inauguran en Juárez un Espacio de Unidad en colonia Hacienda Real

En un esfuerzo por acelerar la recuperación del tejido social en el municipio, el alcalde Félix Arratia Cruz inauguró hoy el Espacio de Unidad número 34 en la colonia Hacienda Real. La obra destacó no solo por su infraestructura, sino por su eficiencia operativa, al concluirse en apenas 70 días, 20 menos de lo proyectado originalmente.
Una meta ambiciosa: 100 espacios en 3 años
Durante el corte de listón, el edil subrayó que este proyecto es una pieza clave para alcanzar la meta de 100 espacios públicos recuperados durante su administración de tres años. Arratia enfatizó que, a diferencia de gestiones anteriores, estos centros no serán abandonados tras su entrega.
"No solamente se trata de rehabilitar el espacio público; queremos que vaya acompañado de un proceso de apropiación. Los Espacios de Unidad están pensados para todos: desde los más pequeños hasta los adultos mayores", señaló el munícipe.