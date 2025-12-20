Inauguran David de la Peña y Javier Aquino cancha de fútbol 7

Para formalizar la inauguración, el alcalde realizó el tiro de portería inaugural y posteriormente, junto a Javier Aquino se realizó una reta de fútbol.

Con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, acompañado del jugador profesional de Tigres, Javier Aquino, inauguró la nueva cancha de Fútbol 7 en la colonia Héctor Caballero, una obra que busca impactar de manera directa en la calidad de vida de las familias del sector.

Durante el acto inicial, el alcalde resaltó que esta infraestructura deportiva representa una inversión histórica para la comunidad, al tratarse de un espacio diseñado no solo para la práctica del deporte, sino también para la convivencia social y la prevención de conductas de riesgo.

Impulsan infraestructura deportiva en colonias de Santiago

“Esta cancha se hizo con una gran inversión, una inversión histórica, la cual realizamos con mucho cariño y con mucho gusto para todos los niños, jóvenes y por supuesto también para los adultos de la colonia Héctor Caballero”, expresó David de la Peña Marroquín durante su mensaje ante vecinos y asistentes.

El edil subrayó que la Administración Municipal de Santiago mantiene como prioridad la rehabilitación de espacios públicos, al considerarlos fundamentales para elevar la calidad de vida y fortalecer el tejido social en las distintas colonias del municipio.

“Lo que nosotros buscamos es mejorar todos los espacios públicos para elevar la calidad de vida de todas y todos ustedes. Me siento muy contento de estar hoy en la inauguración de esta cancha de Futbol 7 y de la rehabilitación de la placita de la colonia Héctor Caballero, pero sobre todo contento porque sabemos que la van a disfrutar, que le van a dar uso y que realmente va a mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Javier Aquino motiva a niñas y niños a través del deporte

Por su parte, el futbolista de Tigres UANL, Javier Aquino, dirigió un mensaje a las niñas y niños presentes, destacando la importancia del deporte como una herramienta de formación personal y disciplina.

“Esto es una gran oportunidad para ustedes como niños, el tener una cancha de este tipo a su alcance. El deporte siempre motiva, ayuda y forma disciplina; te forma como persona. Deben sentirse orgullosos de contar con este espacio, ya que es una oportunidad para salir adelante y mantenerse alejados de los vicios y los malos pasos”, señaló el jugador profesional.

Asimismo, Aquino alentó a los jóvenes a perseguir sus sueños deportivos, destacando que todo proceso comienza en espacios como este.

“Si alguno tiene el sueño de ser jugador profesional, aquí es donde se empieza. En cualquier cancha existe la oportunidad de ser vistos y de dar el paso al siguiente nivel”, expresó.

Detalles de la obra y llamado a cuidar las instalaciones

Para formalizar la inauguración, el alcalde realizó el tiro de portería inaugural y posteriormente, junto a Javier Aquino, secretarios de la Administración Municipal, jugadores del programa “Se Armó La Reta” y del Santiago FC, participaron en una reta de fútbol.

La obra contempla un área total de 1,788 metros cuadrados, de los cuales 1,600 metros cuadrados corresponden a pasto sintético, además de 64 metros cuadrados de contención, bancas metálicas, un módulo de juegos infantiles, ejercitadores, cuatro luminarias, 12 reflectores para la cancha, 42 metros lineales de tubería pluvial y 600 metros cuadrados de concreto hidráulico.

De la Peña Marroquín exhortó a las y los vecinos a cuidar y preservar las instalaciones, con el fin de que continúen siendo un espacio de sana convivencia para las futuras generaciones.

En representación de los vecinos, María del Rosario Mejorado Sánchez agradeció la obra realizada y destacó el impacto positivo que tendrá en la colonia.

“Le damos gracias a David de la Peña por habernos hecho una cancha para todos los niños. También le agradecemos por la calle y por todo lo que ha realizado aquí en la colonia Héctor Caballero”, expresó.

Al evento asistieron como invitados especiales Jaime Romo, director técnico del Santiago FC Cuarta División; Rubén Riojas y Adrián Rodríguez, jugadores del mismo equipo, así como secretarios de la Administración Municipal.