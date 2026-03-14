Inauguran Centro DIF en comunidad Los Fierros en Santiago

La presidenta del DIF Santiago señaló el nuevo centro permitirá acercar distintos programas y actividades a las familias de la comunidad.

El alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, inauguró un nuevo Centro DIF en la comunidad de Los Fierros, con el objetivo de fortalecer los servicios sociales, educativos y administrativos dirigidos a las familias del municipio. El espacio forma parte de la estrategia del Gobierno municipal para ampliar la atención comunitaria a través del Sistema DIF Santiago.

Durante el evento, el edil estuvo acompañado por su esposa, Olga Amalia Villalón Toba, presidenta del DIF municipal, y destacó que su administración ha priorizado la cercanía con la ciudadanía y la creación de espacios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Estoy muy contento por estar inaugurando este Centro DIF de Los Fierros. Desde hace cuatro años que estamos trabajando en el Gobierno de Santiago y la misión ha sido estar cercano a la gente y poder brindarles todas las atenciones y servicios de la mejor manera. Con la entrega de este Centro DIF completamos ya una red de Centros DIF de 12 al servicio de toda la población de Santiago”.

¿Qué infraestructura tiene el nuevo Centro DIF?

El nuevo inmueble cuenta con una construcción total de 590 metros cuadrados y fue equipado para ofrecer diversos servicios comunitarios. Entre las instalaciones se incluyen 12 luminarias, cuatro minisplit, cocineta y sanitarios, además de infraestructura exterior que facilitará el acceso y la movilidad de los usuarios.

También se construyeron 200 metros cuadrados de banqueta y estacionamiento, así como 50 metros lineales de muro de contención y 30 metros lineales de malla de acero, lo que permitirá brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades sociales y programas de apoyo.

Espacio para programas y actividades del DIF

La presidenta del DIF Santiago, Olga Amalia Villalón Toba, señaló que el nuevo centro permitirá acercar distintos programas y actividades a las familias de la comunidad.

“Les damos la bienvenida a este nuevo Centro DIF Los Fierros. Para nosotros nos llena de alegría y de orgullo contar con este espacio que representa la cercanía del DIF y del Gobierno Municipal hacia toda esta comunidad. En este lugar vamos a realizar actividades que serán de beneficio para todos ustedes”.

Proyecto planeado desde hace varios años

Durante su intervención, el alcalde recordó que el proyecto había sido planeado desde hace tiempo con el objetivo de ubicarlo en un punto accesible para las familias.

“Ya teníamos muchos años planeándolo. Es un lugar muy céntrico, es un lugar muy accesible, es un lugar muy cómodo, porque también mientras ustedes están aquí los niños pueden estar jugando en la plaza.

“Por eso me siento muy contento de poder seguir cumpliendo nuestros compromisos, de poder seguir siendo un gran Gobierno con una gran evaluación gracias a la confianza que ustedes nos han dado”.

Vecinos destacan beneficios para la comunidad

En representación de los habitantes de la comunidad, Gloria Marroquín Rodríguez agradeció la realización de la obra y señaló que el nuevo espacio será de utilidad para las familias de Los Fierros.

Tras la inauguración, los vecinos también accedieron a los servicios de la gira “DIF Hasta Ti”, mediante la cual se ofrecieron corte de cabello, podología, el programa “Vemos Por Ti”, entrega de medicamentos, así como módulos de orientación sobre apoyos y programas disponibles para la población.