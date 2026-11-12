Inauguran Centro de Atención Ciudadana en Monterrey Norte

El Centro de Atención Ciudadana ubicado en la avenida Félix Gómez, brindará servicio las 24 horas del día durante todo el año

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Con el objetivo de acercar los servicios de seguridad y atención a las familias de la zona norte de Monterrey, el Gobierno del estado, inauguró el Centro de Atención Ciudadana ubicado en la avenida Félix Gómez, un espacio que brindará servicio las 24 horas del día durante todo el año.

Durante el evento, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que la apertura de este centro forma parte de una estrategia para reforzar la presencia policial y atender las principales necesidades de los habitantes de distintos sectores de la zona.

“Entonces yo ya hago un firme compromiso en seguir invirtiendo para que ustedes vean cada vez más patrullas, más policías en el Topo Chico, en la Alianza, en la Gloria Mendiola, en la Tierra y Libertad, para que cada vez se sientan más seguros".

"Y que esa seguridad que hemos logrado traer a todo Nuevo León también se sienta y subrayó, se sienta en las colonias del norte de Monterrey”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, explicó que el inmueble anteriormente realizaba funciones administrativas y ahora será un punto de contacto directo con los ciudadanos.

“Hoy les ofrecemos este espacio para que puedan tener acceso a orientación jurídica, para que puedan tener acceso a solicitar mayor vigilancia, para que puedan tener acceso a estas labores del día a día, de lo cotidiano de nuestras policías y donde nosotros, ahora como policía estatal, nos queremos caracterizar por ser una policía abierta, de rendición de cuentas y sobre todo una policía muy cercana a nuestros ciudadanos”, comentó.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que este centro se suma al inaugurado semanas atrás en la zona sur de Monterrey, como parte de las inversiones estatales en infraestructura de seguridad.

El funcionario aseguró que los espacios representan un compromiso de cercanía con la población y destacó la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en Nuevo León.

“Porque la seguridad no se construye con discursos. La seguridad se construye con decisiones, con inversión y con autoridad”.

Finalmente, Flores Serna reiteró que el Gobierno estatal continuará trabajando en Monterrey para atender las necesidades de sus habitantes y fortalecer las acciones de seguridad en la capital.