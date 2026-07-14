Inauguran Centro Comunitario Santa Isabel en Juárez 

El gobernador Samuel García señaló que el centro busca acercar oportunidades de aprendizaje, convivencia y atención a niñas, niños, jóvenes y adultos

Con una inversión conjunta de 26 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el municipio de Juárez, fue inaugurado el Centro Comunitario Santa Isabel, un espacio que brindará talleres, actividades recreativas y diversos servicios para habitantes de la zona.

Nuevo centro ofrecerá talleres y actividades para la comunidad

Durante el evento, el gobernador Samuel García señaló que el centro busca acercar oportunidades de aprendizaje, convivencia y atención a niñas, niños, jóvenes y adultos, especialmente durante el periodo vacacional.

"Van a tener aquí canto, apoyo escolar, que mejoren las matemáticas, que mejoren el español", expresó el mandatario.

Además, anunció la construcción de una cancha de fútbol contigua al inmueble para ampliar los espacios destinados a la convivencia y la práctica deportiva.

Destacan impacto social del Centro Comunitario Santa Isabel

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que el nuevo centro no solo representa una obra de infraestructura, sino un espacio donde las familias podrán acceder a actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación para el trabajo.

"Lo que aquí se ha construido no se mide ni en metros ni en pesos. Se va a medir en lo que va a pasar aquí adentro", comentó.

Rodríguez Cantú agregó que actualmente Nuevo León cuenta con más de 40 centros comunitarios en los que se imparten más de 300 talleres gratuitos dirigidos a personas de todas las edades.

Brindarán servicios médicos, psicológicos y educativos

De acuerdo con las autoridades, el Centro Comunitario Santa Isabel también ofrecerá servicios médicos, atención psicológica, campañas de vacunación, apoyo escolar, además de actividades artísticas, culturales y deportivas.

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, afirmó que este nuevo espacio permitirá acercar oportunidades de desarrollo a niñas, niños, jóvenes, madres de familia y adultos mayores.