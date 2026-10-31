Inauguran avenida Montebello en Juárez tras años de terracería 

La vialidad comprende 1.3 kilómetros, desde la carretera a San Roque hasta la avenida Acueducto, y beneficiará a más de 40 mil habitantes de la zona.

Después de años de permanecer como un camino de terracería, la avenida Montebello cuenta ahora con una nueva conexión vial que busca mejorar la movilidad de más de 40 mil habitantes del municipio de Juárez.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, encabezó la entrega de esta obra que comprende 1.3 kilómetros de vialidad, desde la carretera a San Roque hasta la avenida Acueducto.

“Venimos a dar por inaugurada una de las avenidas más importantes de esta zona, que nos ayudará a mejorar la interconexión de las colonias y también a dignificar la forma en la que las familias del municipio se trasladan. Esta es una avenida que por muchísimos años estuvo únicamente de terracería, pero que a partir de ahora va a ser una alternativa digna”, manifestó Oyervides Acosta.

Los trabajos contemplaron la pavimentación de 7 mil 20 metros cuadrados con carpeta asfáltica y mil 30 metros cuadrados con concreto hidráulico en las zonas que requieren mayor resistencia. En total, se intervinieron más de 8 mil metros cuadrados, en una vialidad de ocho metros de ancho y un carril por sentido.

La alcaldesa informó que durante su administración se han impulsado obras para mejorar las condiciones de traslado de las familias, particularmente de adultos mayores y niños, mediante la rehabilitación de calles, avenidas y banquetas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, explicó que también se preparó el terreno y se construyeron capas de soporte para resistir el flujo de agua que baja por el sector durante la temporada de lluvias. Añadió que esta conexión permitirá reducir los tiempos de traslado de habitantes de Valle Real, Santa Mónica, San Roque, Las Magdalenas y Los Cometas, entre otras colonias.