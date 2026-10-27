Inauguran ampliación de clínica de atención integral al autismo

La obra “Creciendo Juntos” duplicará la capacidad de la Clínica de Atención Integral al Autismo con nuevas áreas terapéuticas y digitales.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto a su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, inauguraron “Creciendo Juntos”, una nueva ampliación de la Clínica de Atención Integral al Autismo (CAIA) que duplicará su capacidad de servicio con el objetivo de expandir la atención especializada para la niñez y adolescencia con condición del espectro autista.

Durante el corte de listón y recorrido por las instalaciones, el presidente municipal agradeció la confianza de los ciudadanos y destacó la alianza con la organización internacional Save the Children para concretar la obra en beneficio de las familias regiomontanas.

Por su parte, Gaby Oyervides resaltó que los trabajos de remodelación se ejecutaron en tiempo récord, logrando intervenir más de 50 espacios para transformarlos en áreas dignas, seguras y equipadas tecnológicamente.

Infraestructura de vanguardia para el desarrollo integral

La ampliación de la CAIA incorpora diversas áreas diseñadas específicamente para el fortalecimiento terapéutico, la inclusión y el desarrollo de habilidades de las y los usuarios:

Nutricentro: Zona de orientación familiar para la lectura de etiquetas y elaboración de recetas adecuadas.

Salón de Neurodesarrollo y Gimnasio Neuromotor: Espacios equipados con herramientas terapéuticas para trabajar el equilibrio, la coordinación y la estimulación temprana mediante el juego.

Salón de Arteterapia: Área acondicionada para actividades de música y pintura.

Salón de Habilidades Sociales: Espacio enfocado en fomentar la interacción y el trabajo en equipo.

Área Digital Save the Children: Aula equipada con computadoras para el desarrollo de actividades digitales.

Inversión histórica en centros asistenciales

En el marco del evento, el secretario de Administración de Monterrey, Marcelo Segovia, reveló que el Gobierno municipal ha canalizado más de 83 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación integral de los distintos centros DIF de la ciudad, con el fin de dignificar los espacios de atención pública.

A la ceremonia acudieron también Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Pierre Coupeau, director adjunto de Asesoría Técnica de Save the Children México, así como legisladores federales, locales y regidores del cabildo regiomontano.