Inaugura Tim Hortons sucursal 200 dentro de Parque Fundidora

Esto forma parte de la estrategia de expandir su presencia en el país hasta alcanzar las 500 sucursales en los próximos cuatro años

Tim Hortons México está de fiesta, tras la apertura de su sucursal número 200, consolidando su presencia en el norte del país.

Esta nueva ubicación dentro de Parque Fundidora conecta con uno de los espacios más emblemáticos de Monterrey, enriqueciendo la experiencia de miles de visitantes que recorren este recinto día con día.

“La oferta que tiene Tim Hortons, los precios que tiene Tim Hortons para tener que hacer ejercicio en la mañana, pues con una compañía como Birdman, con una proteína totalmente vegana, vamos a cumplir expectativas”.

El espacio pasa de ser un punto inactivo a un lugar vibrante, iluminado y lleno de vida, diseñado para integrarse de forma orgánica al entorno, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro y de actividades dentro del parque.

El ya tradicional corte de listón fue encabezado por el Ing. Juan José Gutiérrez Chapa, presidente de Tim Hortons México; el Lic. Pedro Chapa Chávez, miembro del Consejo de Tim Hortons México; socios de Parque Fundidora, e invitados especiales.

Tim Hortons no solo introduce su oferta de café 100% mexicano, productos de panadería recién horneados y alimentos siempre frescos, sino que también apuesta por generar valor en la comunidad.

Cada sucursal crea aproximadamente 25 empleos directos, ofreciendo oportunidades de desarrollo a través de capacitación constante.

“Buscamos un lugar tan bonito y con estas características, por lo que queremos cuidar y participar de la oferta de Fundidora”.

Tim Hortons planea expandir su presencia en el país hasta alcanzar las 500 sucursales en los próximos cuatro años.