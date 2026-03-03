Inaugura San Pedro escuela artística en alianza con INBAL

Este nuevo espacio busca ofrecer un modelo educativo estructurado que va más allá de lo recreativo, brindando formación técnica y académica con validez nacional

Con el objetivo de descentralizar la formación cultural y garantizar el derecho a la educación artística desde la infancia, la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de Nuevo León y el municipio de San Pedro inauguraron formalmente la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL “Los Nogales”.

Este nuevo espacio se integra al Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas (PNEIAA), el cual cumple 15 años de trayectoria con presencia en 21 entidades del país.

La sede en San Pedro busca ofrecer un modelo educativo estructurado que va más allá de lo recreativo, brindando formación técnica y académica con validez nacional.

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, celebró la llegada del programa al municipio, señalando que el respaldo del INBAL asegura un beneficio directo para los sampetrinos.

“En materia de cultura quisiéramos estar en primerísimo lugar, y qué mejor que en un programa impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; es de mucha ayuda y, sobre todo, va a ser de mucho beneficio para los sampetrinos”, afirmó Farah.

En el mismo tenor, la secretaria de Cultura, Melissa Segura, coincidió en que la colaboración entre federación, estado y municipio es clave para la sostenibilidad de las políticas culturales.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que la apertura de esta sede fortalece la educación artística como un derecho fundamental.

Por su parte, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, enfatizó que la iniciación artística en este centro no es un acercamiento informal, sino un proceso sistemático que introduce a los alumnos al estudio de las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

De acuerdo con las autoridades, el modelo educativo de la escuela permite desarrollar habilidades críticas y creativas bajo lineamientos académicos comunes en todo el país.

Al evento también asistieron Déborah Chenillo Alazraki, subdirectora general de Educación del INBAL, y regidores locales.