Inaugura Samuel García clínica y centro comunitario en Mina

Estas obras brindarán servicios de terapia física gratuita y actividades de esparcimiento a toda la comunidad municipal del municipio de Mina

Con el fin de mejorar la calidad de vida en todo el estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró este sábado una clínica de rehabilitación física y un centro comunitario en el municipio de Mina.

Estas obras sociales se dan en respuesta a la petición de la misma población, que señaló que muchos adultos mayores que requieren terapia física deben viajar hasta la Zona Metropolitana para atenderse; lo cual se evitará gracias a este nuevo centro.

La clínica contó con una inversión de $8 millones de pesos, tiene capacidad para atender a 200 personas y ofrecerá servicios gratuitos de terapia física, estimulación temprana, hidroterapia, psicología, terapia ocupacional y rehabilitación integral; esta para aquellos quienes sufren de alguna discapacidad temporal o permanente.

Por su parte, el centro comunitario tuvo una inversión de $12 millones de pesos y beneficiará a más de 2,000 personas que podrán gozar de talleres, actividades deportivas e integración comunitaria; pues cuenta con salón de usos múltiples, baños, área polivalente, gimnasio y servicios de apoyo social.

El centro también cuenta con una cancha de fútbol, la cual fue estrenada durante la inauguración por el gobernador, esto como parte del programa Ponte Nuevo Ponte Mundial, mediante el cual se busca fomentar el deporte en todo el estado.

"Y ahí viene el Mundial, vamos a ir ahorita a inaugurar la cancha. Estamos haciendo 300 canchas en todo el estado. Hoy vamos por la primera para que jueguen fut y nos vamos calentando motores para el mundial que ya es en 270 días, vamos a tener el mundial en la ciudad de Monterrey, entonces tenemos que ponernos nuevos, nuevas carreteras, nuevo aeropuerto, nuevas canchas", señaló el Mandatario estatal.

En el evento también participó la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, quien destacó el impacto social que tendrán estas obras en la comunidad de Mina.