El gobernador agregó que la construcción del centro médico es una deuda que el Estado tenía con el municipio por su apoyo durante la última escasez de agua

El gobernador Samuel García inauguró en General Terán una nueva Unidad de Especialidades Médicas tras una inversión estatal de $53 millones de pesos.

Ubicada en la colonia Citricultores, la UNEME tiene nueve consultorios que atenderán a pacientes de nutrición, psicología, odontología, medicina general y otras áreas especializadas.

En sus 1,380 metros cuadrados de construcción -en un terreno de 5,000- las instalaciones cuentan además con capacidad para hacer cirugías ambulatorias, rayos X, atención de emergencias 24 horas, así como un laboratorio para estudios básicos y también perfiles de lípidos y enzimas cardíacas que permitirá diagnóstico de infartos.

UNEME ofrecerá atención médica especializada en General Terán

"La gente de Terán, cualquier tema de salud, tenía que ir a Monterrey o al hospital de Montemorelos, entonces hoy con esta UNEME tenemos ya primero y segundo piso", dijo el mandatario estatal, "va a haber especialistas, va a haber equipo para cirugías cuando se requiera".

Durante la inauguración estuvo presente Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de la entidad, quien destacó la ampliación de la cobertura que representa la nueva Unidad.

"Acercamos los servicios de salud a las personas, pero también fortalecemos nuestra capacidad de atención y avanzamos hacia un modelo que privilegia la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad de los tratamientos", declaró la funcionaria.

Samuel García recuerda apoyo de agricultores durante crisis de agua

Por otro lado, el gobernador agregó que la construcción del centro médico es una deuda que el Estado tenía con el municipio por su apoyo durante la última escasez de agua.

"Todos los agricultores dijeron: Gober, Terán te ayuda, cuenta con nosotros, nada más que cuando arregles esta crisis, esta sequía, no te olvides de Terán".

"Firmaron sus derechos de agua y me dejaron poner una bomba en El Chapotal y sacar mil litros por segundo, con eso le dimos agua a la ciudad de Monterrey; 600 mil personas pudieron tener agua gracias a Terán", recordó.

A la inauguración acudió además el alcalde del municipio, David Sánchez Quintanilla.