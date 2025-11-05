Inaugura Samuel Corredor Verde en Guadalupe rumbo al Mundial 2026

Samuel García inauguró el Corredor Verde 'Guadalupe', un proyecto de 1.2 km que busca mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial en el municipio

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó el Corredor Verde “Guadalupe”, un proyecto que impulsa la movilidad sostenible y busca mejorar la accesibilidad y seguridad vial en el municipio.

Durante la inauguración, realizada en la Plaza Principal de Guadalupe, García estuvo acompañado por Mariana Rodríguez Cantú y el alcalde Héctor García.

En su mensaje, el mandatario destacó que el municipio “se está poniendo nuevo” con obras de infraestructura que quedarán como legado para los ciudadanos.

“Vamos a estar arreglando todo de primer nivel: luminarias, banquetas, seguridad, transporte y metro. Todo esto se va a quedar para la gente de Guadalupe”, afirmó.

Una obra con visión verde e inclusiva

Cabe señalar que el nuevo Corredor Verde tiene una longitud de 1.2 kilómetros y abarca 14 cuadras intervenidas.

Los trabajos incluyeron la demolición de carpeta asfáltica, ampliación de banquetas, cruces seguros, rampas de accesibilidad y la siembra de más de 120 árboles, además de mobiliario urbano, bancas, basureros y nueva iluminación pública.

De acuerdo con María Guadalupe López, directora general de FIDEURB, se trata de una obra “inclusiva, segura, resiliente y con diseño universal”, que busca priorizar al peatón y al medio ambiente.

Por su parte, el alcalde Héctor García, acompañado por su esposa y presidenta del DIF Guadalupe, Blanca Esthela Treviño, agradeció el apoyo del gobierno estatal y subrayó la buena coordinación para transformar el municipio.

“Guadalupe ha pasado del abandono a una nueva realidad, con obras materiales y sociales que se quedan para la gente”, señaló.

Más proyectos en camino

Por otra parte, García adelantó que en los próximos meses se inaugurarán otras obras clave como la nueva Pastora, el Parque del Agua, el Hospital Infantil, el Mirador al Cerro de la Silla y la nueva estación Expo del Metro.

“Guadalupe va a ser una nueva ciudad, sede del Mundial y orgullo de Nuevo León”, aseguró el mandatario.