Inaugura Raúl Cantú nuevo jardín de niños en Salinas Victoria

Las instalaciones cuentan con cuatro aulas, áreas administrativas, módulo sanitario, cancha deportiva, área de juegos, bebederos, paneles solares y cisterna

Un nuevo jardín de niños fue inaugurado en el municipio de Salinas Victoria, con el objetivo de ampliar los espacios educativos para las familias de la zona.

El alcalde Raúl Cantú de la Garza junto a el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezaron la apertura del plantel “Juanita Arredondo González”, ubicado en la colonia Paseo San Isidro.

Las instalaciones cuentan con cuatro aulas, áreas administrativas, módulo sanitario, cancha deportiva, área de juegos, bebederos, paneles solares y cisterna, entre otros espacios.

Durante el evento, el gobernador Samuel García reconoció el trabajo que ha realizado Cantú de la Garza al frente de la administración municipal, destacando la aprobación ciudadana superior al 90 por ciento con la que cuenta el alcalde, resultado que refleja la confianza de la población en su gestión.

Asimismo, el mandatario adelantó que continuará la construcción de más planteles educativos en Nuevo León, como parte de la estrategia para ampliar la infraestructura y cobertura educativa. Entre los proyectos anunciados destacó la construcción de una nueva preparatoria en Salinas Victoria, con la finalidad de acercar más oportunidades de educación media superior a las y los jóvenes del municipio.

Con este plantel, las autoridades buscan ampliar la cobertura educativa y atender la demanda de espacios escolares en el municipio.