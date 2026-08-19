Inaugura NL parque lineal bajo viaducto de Miguel de la Madrid 

Durante el evento, se destacó la recuperación de un kilómetro lineal de terreno que anteriormente se encontraba desaprovechado y que hoy beneficia a San Rafael

Como parte de las acciones para fortalecer la movilidad sustentable, el gobernador de Samuel García inauguró el nuevo Parque Lineal, ubicado bajo el Viaducto Elevado del bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

Acompañado por Felipe Flores Escamilla, Director General de la Red Estatal de Autopistas (REA) de Nuevo León, el mandatario estatal encabezó un recorrido por la obra y las calles aledañas.

Durante el evento, se destacó la recuperación de un kilómetro lineal de terreno que anteriormente se encontraba desaprovechado y que hoy beneficia directamente a las familias de la Colonia San Rafael y sectores vecinos.

"Este parque lo vamos a ampliar completamente", apuntó García. "Vamos a poner una canchita y vamos a poner dos puentes más, uno enfrente de la colonia San Rafael y uno enfrente del Hospital Materno para que también los niños y las familias de los pacientes puedan venir a jugar un rato cuando estén en larga estancia", remarcó.

El titular de la REA, Flores Escamilla, detalló que los trabajos de esta primera etapa incluyeron la instalación de juegos infantiles y ejercitadores al aire libre, pista de tartán de más de un kilómetro de longitud, iluminación integral, mobiliario urbano y bancas de descanso.

Además de la reforestación y arborización, preparación de jardineras y pintura especializada.

A la par, la obra integra un nuevo puente peatonal de acceso que se desarrolló bajo un esquema de colaboración con la empresa EMEPE, impulsando la alianza entre el sector público y la iniciativa privada para el desarrollo comunitario.

Un elemento distintivo del proyecto es el impacto visual del entorno.

Las columnas del viaducto elevado fueron intervenidas artísticamente mediante el programa "Trazos Mundialistas", iniciativa que busca embellecer la zona metropolitana de Monterrey previo a la celebración de la Copa del Mundo 2026.

Con esta entrega, la administración estatal señaló que reafirma su compromiso de ampliar las áreas verdes en la entidad y priorizar el derecho a la recreación, la actividad física y la integración social en entornos seguros.