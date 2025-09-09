Inaugura NL Centro de Atención Animal en Guadalupe

Este espacio de 2.2 hectáreas, ubicado en Guadalupe, tuvo una inversión superior a los $25 millones de pesos y podrá atender hasta 5,000 animales al año

Con el objetivo de brindar atención veterinaria y resguardo temporal a animales en situación de abandono y maltrato, Mariana Rodríguez, acompañada del gobernador Samuel García, inauguró la segunda fase del Centro Estatal de Atención Animal.

Este espacio de 2.2 hectáreas, ubicado en el municipio de Guadalupe, tuvo una inversión superior a los $25 millones de pesos y podrá atender hasta 5,000 animales al año.

La inauguración responde a la creciente demanda de denuncias por maltrato animal en el estado.

La titular de Amar a Nuevo León enfatizó que este centro representa el cumplimiento de un compromiso de gobierno y un paso histórico hacia el cuidado digno de los animales.

“Quiero recalcar que este centro no es una perrera, ni tiradero, ni un espacio para deshacerse de una mascota que ya no se quiere cuidar. El Centro Estatal de Atención Animal es un hogar temporal para los perros, gatos, equinos y cualquier animal que sea rescatado”, indicó Rodríguez.

El centro ofrecerá atención médica especializada, seguridad y un trato digno a los animales rescatados por la Secretaría de Medio Ambiente y la nueva División Ambiental.

Además, contará con una ambulancia especial para el traslado de los animales y brindará más de 5,000 servicios anuales.

También se proyectan talleres y programas educativos sobre la tenencia responsable de mascotas.

El gobernador reiteró que la protección animal se ha fortalecido en Nuevo León con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Bienestar Animal, así como la División Ambiental, que se encarga de sancionar delitos contra los seres sintientes.

El mandatario estatal reafirmó que quien lastime a un animal irá a la cárcel.

“Ahora sí decimos con mucha fuerza, quien toque un animalito va a la cárcel, punto. No se pueden lastimar animales en Nuevo León, son seres sintientes, tienen derechos y el gobierno los protege”, afirmó García.

Durante el evento, el gobernador dijo que esta labor se realiza no solo por una obligación constitucional, sino por amor y respeto a los animales.

El Horizonte publicó el 25 de agosto que las denuncias por maltrato animal han tenido un incremento del 100 %, de acuerdo con el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

Durante el evento, Lozano detalló que el centro tiene capacidad para más de 135 animales entre perros, gatos y equinos, y su objetivo es dar resguardo y atención médica a los animales recuperados en operativos.

Tras el corte de listón, las autoridades realizaron un recorrido por las áreas de resguardo para felinos, caninos y equinos.

Acompañaron a los funcionarios estatales, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales.