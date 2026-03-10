Inaugura MTY ventanilla de atención a mujeres 'María Elena Chapa'

La ventanilla única operará como un servicio complementario a las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia (UAVVI), ofreciendo cuidado de primer contacto

En un paso para centralizar y fortalecer la protección a las mujeres, el municipio de Monterrey inauguró la Ventanilla Única de Atención Integral “María Elena Chapa Hernández”.

Este espacio, impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), nace como un punto de contacto estratégico para brindar apoyo multidisciplinario a quienes enfrentan situaciones de violencia o requieren acompañamiento profesional.

La apertura, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, contó con el respaldo de la Secretaría de Administración, encabezada por Marcelo Segovia, quien subrayó que esta acción cumple con una de las prioridades del alcalde Adrián de la Garza, garantizar que ninguna mujer en el municipio se sienta sola ante una crisis.

“Seguimos trabajando para resolver por y para las mujeres de Monterrey. Hoy abrimos esta ventanilla única para que cualquier mujer que necesite apoyo sepa que aquí hay un lugar donde puede llegar y recibir atención”, señaló Segovia.

A diferencia de otros módulos de atención, esta ventanilla destaca por su enfoque integral.

Un equipo de profesionales en derecho, psicología y trabajo social ofrecerá un trato sensible y cercano, eliminando la necesidad de que las usuarias peregrinen por distintas dependencias.

“Con la apertura de la Ventanilla Única de Atención Integral reafirmamos nuestro compromiso de brindar a las mujeres de Monterrey un espacio seguro, profesional y humano, donde puedan encontrar orientación, apoyo y acompañamiento en los momentos en que más lo necesitan”, indicó Wendy Cordero, directora del IMMR.

UN ESPACIO CON HISTORIA Y PROPÓSITO

El diseño del inmueble no solo es funcional, sino simbólico. Cuenta con un área especializada para las infancias y salas nombradas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en honor a las hermanas dominicanas, símbolos de la lucha por la libertad.

Al evento asistieron figuras clave de la vida pública y social, incluyendo a la hermana Consuelo Morales (CADHAC) y Marilú Chapa, hermana de la homenajeada María Elena Chapa, cuyo legado en la defensa de los derechos políticos y sociales de las mujeres inspira el nombre de la oficina.

UBICACIÓN Y HORARIOS

La ventanilla única operará como un servicio complementario a las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia (UAVVI), ofreciendo cuidado de primer contacto bajo los siguientes detalles:

Dirección: Calle Delicias No. 1646, Colonia Mitras Centro.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Servicios: Asesoría legal, apoyo psicológico, acompañamiento emocional y canalización.