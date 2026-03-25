Inaugura Monterrey un C2 en Parque España, de cara al Mundial

Este C2 es parte de la red de inteligencia que tendrá el C5, y desde ahí se tiene acceso al monitoreo de las 7,000 cámaras distribuidas en territorio regio

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró el C2-Centro de Comando y Control de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reforzar las tareas de vigilancia y auxilio en la ciudad, como parte de la Estrategia al Cuidado del Orden (ESCUDO), y ya comenzó a operar rumbo a los juegos del Mundial de Futbol.

Este nuevo C2 es parte de la red de inteligencia que tendrá el C5, y desde ahí se tiene acceso al monitoreo de las 7 mil cámaras de videovigilancia distribuidas en territorio regio.

La plataforma opera desde las oficinas de Protección Civil Municipal, en el Parque España.

El presidente municipal hizo el corte del listón de la nueva infraestructura de seguridad, que permitirá reducir los tiempos de espera cuando se requiera que la autoridad responda.

"Como parte de la Estrategia ESCUDO, estamos construyendo dos C4, uno en la zona sur de la ciudad, que hace unos días hicimos una supervisión, y otro C4 en la zona norte, que haremos una supervisión en próximos días, con la finalidad de tener un mejor despliegue en toda la ciudad y sobre todo una mayor cobertura de centros de inteligencia", explicó. "Es fundamental para la estrategia ESCUDO, que va a estar trabajando con el tema del Mundial y con el Fan Fest en el Parque Fundidora. Mucha de la gente que va a ir al estadio inclusive atravesará por el Parque España y tomará el sendero que lleva al estadio, además de que estaremos muy cerca de donde es el Fan Fest y donde es la concentración de todos nuestros visitantes", detalló.

Además, destacó, este C2 tiene una cercanía con la zona sur pegada al centro de Monterrey, y desde ahí habrá elementos de seguridad, policías de investigación y elementos de Protección Civil.

"Es para poder desplegarse de forma más ágil y rápida", sostuvo.

El edil regio anunció que el actual C4, en La Alamey, se convertirá en el primer C5 municipal de todo en país.

Del par de C2 planeados, este es el primero en inaugurarse y en unirse a la red que tendrá el C5.

El otro C2 se está construyendo en el Barrio Antiguo y se inaugurará próximamente.

"El C2 del Barrio Antiguo, que estaremos inaugurando en próximas fechas, nos da la oportunidad de tener un despliegue hacia el área del Barrio Antiguo, el área de la Plaza Comercial Morelos, todo lo que es el distrito de Gobierno y una buena parte del Centro de la Ciudad, a unirse al despliegue de La Alamey", afirmó.

Aseguró que estos Centros de Comando permiten dispersar de forma más ágil y eficiente, al mismo tiempo que se recolecta información y se moviliza a los cuerpos policiacos de reacción, además de las corporaciones de auxilio, como Protección Civil, Cruz Roja, Policía y Tránsito.

El secretario de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, Eduardo Sánchez Quiroz, acompañó al edil en el corte del listón.

La inversión municipal en este C2 del Parque España es de al menos 5 millones de pesos.