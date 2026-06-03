Inaugura Monterrey la exposición 'Canchas Desiguales'

Por: Carlos Nava 02 Junio 2026, 22:56 Compartir

Tras su paso por la capital regia, esta obra interactiva itinerante se presentará también en las otras dos sedes mundialistas del país: Guadalajara y CDMX

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En el marco de las actividades culturales programadas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Monterrey inauguró este martes la pieza interactiva “Canchas Desiguales: el terreno de juego no es igual para todos”. La instalación, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, cuenta con el respaldo del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) y Fundación Televisa. El corte de listón fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado por su esposa Gaby Oyervides; la Gerente de Educación y Programas Públicos de MARCO; Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey FIFA 2026; y la creadora de la obra, la renombrada artista costarricense Priscila Monge. Un llamado a la empatía a través del deporte La instalación consiste en una cancha de futbol con una superficie notoriamente irregular. Si bien la estructura invita a la activación física de los asistentes, su propósito central es confrontar al usuario con la disparidad, sirviendo como una metáfora visual y física de las dificultades cotidianas. “Esta obra es para ayudar a sensibilizar a todos los ciudadanos y a la gente que nos visite con motivo del Mundial. Definitivamente va a llamar la atención de las personas que estarán muy concentradas en los juegos”, explicó el alcalde Adrián de la Garza. “Con esta obra de Priscila, la gente podrá entender que la cancha no es pareja para todos, que el día a día y la vida se viven diferente en cada familia y en cada persona”.

Por su parte, la artista conceptual Priscila Monge señaló que, aunque el futbol y el Mundial funcionan como un lenguaje universal, el acceso a las oportunidades y al desarrollo no lo es. A través de este proyecto, también se busca visibilizar la urgencia de facilitar el acceso al deporte en las comunidades más vulnerables.

Detalles de la exposición

Costo: Entrada completamente gratuita.

Vigencia: Permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio .

Accesibilidad: Apta para que interactúen personas de todas las edades.

Impacto nacional

Priscila Monge es considerada una de las artistas conceptuales más influyentes de América Latina, con una trayectoria que respalda exposiciones en prestigiosas instituciones de América, Europa y Asia. Cabe destacar que “Canchas Desiguales” representa su primera intervención de gran escala en espacios públicos dentro de México.

Tras su paso por la capital regiomontana, esta obra interactiva itinerante se presentará también en las otras dos sedes mundialistas del país: Guadalajara y la Ciudad de México.