Inaugura Monterrey la exposición 'Canchas Desiguales'

En el marco de las actividades culturales programadas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Monterrey inauguró este martes la pieza interactiva “Canchas Desiguales: el terreno de juego no es igual para todos”. La instalación, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, cuenta con el respaldo del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) y Fundación Televisa.
El corte de listón fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado por su esposa Gaby Oyervides; la Gerente de Educación y Programas Públicos de MARCO; Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey FIFA 2026; y la creadora de la obra, la renombrada artista costarricense Priscila Monge.
Un llamado a la empatía a través del deporte
La instalación consiste en una cancha de futbol con una superficie notoriamente irregular. Si bien la estructura invita a la activación física de los asistentes, su propósito central es confrontar al usuario con la disparidad, sirviendo como una metáfora visual y física de las dificultades cotidianas.
“Esta obra es para ayudar a sensibilizar a todos los ciudadanos y a la gente que nos visite con motivo del Mundial. Definitivamente va a llamar la atención de las personas que estarán muy concentradas en los juegos”, explicó el alcalde Adrián de la Garza. “Con esta obra de Priscila, la gente podrá entender que la cancha no es pareja para todos, que el día a día y la vida se viven diferente en cada familia y en cada persona”.