Inaugura Miguel Flores santuario para caballos maltratados

El espacio cuenta con 1,110 hectáreas de libre pastoreo para brindar atención veterinaria y refugio a animales rescatados.

Para rescatar caballos maltratados y darles una vida digna al aire libre, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, inauguró un santuario equino en el municipio de Linares.

Con 1,110 hectáreas dispuestas para libre pastoreo, “Kawayo” resguarda ya a 14 animales de los 350 para los que tiene capacidad.

Los ejemplares existentes fueron salvados de trabajos forzados como la recolección de desechos en carretones.

Antes de que puedan cabalgar en libertad, los animales pasan a una cuarentena donde sus heridas son curadas y se les practican estudios veterinarios.

Flores destacó que el santuario se trata de un proyecto de índole personal instalado en un rancho familiar.

Cuenta con el respaldo, y surgió como iniciativa, del activista Arturo Islas, quien le presentó al funcionario al primer animal que rescataron.

“Cuando ves la mirada del animal entiendes que el pobre caballo durante 14 años ha jalado toneladas y toneladas. “Desde que era un niño yo vengo con mi papá y mi abuelo al rancho y nunca había visto una mirada así como la vi en ese caballo carretonero, ahí me tocó el corazón y fue así que nació el proyecto”, relató el secretario.

Durante el corte de listón, Islas llamó a que el santuario sirva como inspiración para otras iniciativas benéficas.

“Este tipo de proyectos rescatan un poco el corazón del ser humano, y sin duda esto no le hace eso a nadie. “Ojalá allá muchas personas que lo repliquen, y si son empresarios; activistas; influenciadores; deportistas, y tienen una meta o un sueño como este háganlo”, dijo Islas.

“Kawayo”, explicó Miguel Ángel Flores, no se limitará a albergar a los caballos rescatados, sino que también fungirá como un espacio que sirve como agente de cambio social.