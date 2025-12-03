Inaugura Mariana Rodríguez el lactario 121 en Guadalupe

Resaltó que la iniciativa de los lactarios ya ha "traspasado fronteras", con la meta de garantizar en todo México un espacio para la lactancia materna

Dentro de las acciones en favor de la mujer y la primera infancia, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez inauguró el lactario número 121 en un centro comercial en Guadalupe.

En el evento, acompañada de la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, Rodríguez destacó que la estrategia de los lactarios forma parte de un conjunto de proyectos estatales enfocados en la mujer, la niñez y la equidad.

"Es parte de todas las estrategias que estamos haciendo en favor de la mujer desde el gobierno del Estado... hace casi 3 años iniciamos con esta estrategia de Alimentar con Amor, nos emociona mucho tener ya 121 lactarios y ya tener uno fuera de Nuevo León", mencionó Rodríguez.

Resaltó que la iniciativa de los lactarios ya ha "traspasado fronteras", con la meta de garantizar en todo México un espacio para algo tan natural como la lactancia materna, e hizo un llamado a seguir instalándolos en todos los entornos donde se mueven las mujeres, como centros de salud, comerciales y el Metro.

Por su parte, la secretaria de Salud subrayó que la atención a la primera infancia y el impulso del binomio madre-hijo desde el inicio de la Administración ha rendido frutos, logrando disminuir la mortalidad materna.

"Cuando llegamos, las muertes maternas llegaron a las cifras más altas de la última década. Hoy puedo decir con orgullo que logramos la mortalidad materna más baja... estamos convencidos de que la lactancia materna es una de las mejores estrategias en beneficio de las mujeres y de los niños", afirmó Marroquín.

También enfatizó los beneficios de la lactancia materna para la mujer, como la disminución del riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y hemorragia, además de fortalecer el vínculo entre madre e hijo y hacer a los niños "más sanos, más fuertes y resilientes".

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, indicó que estas acciones demuestran el compromiso de Nuevo León con la familia y las mujeres, al brindarles un espacio seguro, digno y cómodo para la lactancia.