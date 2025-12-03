Inaugura la Fiscalía del estado la nueva sede del Semefo

A cinco años de haber anunciado, se inauguró la nueva sede, la cual tiene un incremento en la capacitad de atención y almacenaje de cuerpos de 40 hasta 182

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inauguró la nueva sede del Servicio Médico Forense, que incrementó la capacidad de atención y almacenaje de cuerpos de 40 hasta 182.

Con una inversión global de $450 millones de pesos, las instalaciones se abrieron este martes a cinco años de haberse anunciado.

El evento fue encabezado por el fiscal Javier Flores, quien destacó la magnitud de la obra, pues consta de 7,300 metros cuadrados que contrastan con los 700 m2 de la antigua sede en el Hospital Universitario.

Entre la tecnología con la que fue equipado el edificio se encuentra un laboratorio para análisis de genética, restos óseos, química y criminalística de campo.

Así mismo, con 356 camas, se tendrá una sala especial para monitorear en tiempo real las autopsias.

“Uno de los objetivos de la Fiscalía es la cercanía y calidez para tratar a los usuarios”, dijo Flores; “el trato de los cadáveres es diferente, y se toca con más dignidad a los familiares deudos, así como a los propios cuerpos”.

La recepción de personas fallecidas comenzará tan pronto como este miércoles, informó el órgano autónomo.

En tanto, de manera paulatina se irá mudando la operación que actualmente se tiene en el anfiteatro del HU donde, se destacó, solo había capacidad para 31 cuerpos.

Por otro lado, se detalló que la nueva sede incluye la posibilidad de una ampliación, aunque la autoridad descartó que vaya a ser necesario en próximos años.

“Este Semefo cuenta con áreas de crecimiento que se dejaron ya listas, que creemos que por el momento no van a necesitarse, pero que en dado caso de que suban los números podremos habilitarlas sin problemas”, dijo Flores.

El proyecto sufrió una suspensión en 2023 por problemas de incumplimientos de contrato de parte de la empresa a la que se le adjudicó la construcción.