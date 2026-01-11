Inaugura Juárez nuevo Espacio de Unidad Deportiva

Un espacio rehabilitado vuelve a abrir sus puertas en la zona centro, con canchas y áreas recreativas que buscan reactivar la convivencia vecinal y el deporte

El municipio de Juárez, Nuevo León puso en operación un nuevo Espacio de Unidad Deportiva en la colonia Fomerrey 131, luego de un proceso de rehabilitación integral que recuperó un área que permaneció en desuso por varios años. El sitio, con una extensión superior a tres hectáreas, se incorpora a la red de espacios públicos municipales destinados a la práctica deportiva y a la convivencia comunitaria.

La inauguración fue encabezada por el presidente municipal Félix Arratia Cruz, acompañado por autoridades del DIF municipal y de las secretarías de Desarrollo Social y Humano, así como de Infraestructura y Obras Públicas. Durante el acto se destacó que el objetivo del proyecto es contar con instalaciones funcionales para niñas, niños, jóvenes y adultos.

¿Qué ofrece el nuevo Espacio de Unidad Deportiva?

El espacio cuenta con canchas deportivas de 1,500 metros cuadrados cada una, diseñadas para la práctica de disciplinas como futbol y voleibol. Además, se rehabilitó una cancha de pasto sintético con reja perimetral de cuatro metros de altura, lo que permite un uso continuo y seguro por parte de la comunidad.

También se construyeron banquetas y andadores con una superficie de 268.77 metros cuadrados, se instalaron mallas sombra y se incorporó mobiliario urbano para el descanso y la observación de actividades deportivas.

Infraestructura para ejercicio y convivencia

Como parte del equipamiento, el proyecto incluyó 15 piezas de mobiliario urbano, aparatos para ejercicio al aire libre y un área específica para entrenamiento tipo CrossFit. Asimismo, se colocaron 54 metros lineales de bancas de concreto y se rehabilitaron por completo las gradas existentes.

Estas adecuaciones buscan facilitar el uso del espacio por personas de distintas edades, promoviendo la actividad física y la convivencia entre vecinos.

Actividades y siguientes etapas

De acuerdo con autoridades municipales, en el nuevo Espacio de Unidad Deportiva se prevé la realización de torneos de liga y actividades permanentes orientadas a distintos sectores de la población. Además, se adelantó que una segunda etapa del proyecto contempla la incorporación de mejoras para otras disciplinas deportivas.

Con esta intervención, el municipio suma un espacio público rehabilitado a su infraestructura urbana, con la intención de que sea utilizado y conservado por la comunidad como un punto de encuentro para el deporte y la recreación.