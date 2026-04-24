Inaugura Guadalupe Centro Gerontológico en Agua Nueva

El alcalde informó que el centro ya cuenta con atención de un geriatra, así como de un médico general y servicios de odontología preventiva.

El municipio de Guadalupe puso en operación el primer Centro Gerontológico en la colonia Agua Nueva, con el objetivo de brindar atención integral a más de 5,000 adultos mayores de la zona.

El espacio, anteriormente una Casa Club, fue sometido a una rehabilitación integral que incluyó trabajos de estabilización estructural, con la inyección de 19 pilotes, la construcción de una columna central y una viga de cimentación, así como la reparación total de instalaciones y servicios.

¿Qué servicios ofrece el Centro Gerontológico 'Años de Grandeza'?

El alcalde Héctor García, acompañado por la presidenta del Sistema DIF municipal, Blanca Treviño, encabezó la inauguración del Centro Gerontológico “Años de Grandeza”, el cual permaneció cerrado durante varios meses debido a los trabajos de modernización.

En este nuevo espacio, las personas adultas mayores podrán acceder a servicios médicos especializados en áreas como psicología, odontología, nutrición y bienestar emocional. Además, contarán con opciones de desarrollo personal y recreación a través de talleres de pintura, teatro, guitarra, panadería y actividades deportivas.

Atención médica y ampliación de servicios

Durante el evento, el alcalde informó que el centro ya cuenta con atención de un geriatra, así como de un médico general y servicios de odontología preventiva. Añadió que se prevé la incorporación progresiva de más servicios en beneficio de este sector de la población.

“Concretamos el servicio de un geriatra, además de un médico general, atención odontológica preventiva y sucesivamente integraremos más servicios en favor de quienes ya aportaron para el crecimiento de Guadalupe”, señaló Héctor García.

Impacto en la población adulta mayor de Guadalupe

El edil destacó que en el municipio habitan más de 103,000 personas adultas mayores, lo que representa el 16% de la población, por lo que este tipo de espacios busca fortalecer su calidad de vida y acceso a servicios.

Asimismo, adelantó que el proyecto contempla una segunda etapa, en la que se integrará un huerto urbano dentro del Centro Gerontológico.

Avanza nuevo Centro Integral de Cuidados

Posteriormente, el alcalde, junto a Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, supervisó los trabajos del próximo Centro Integral de Cuidados en la colonia Rincón de la Sierra.

La obra presenta un 80% de avance y se estima que sea entregada el próximo 30 de mayo, con lo que se ampliará la cobertura de atención para la población vulnerable en el municipio.