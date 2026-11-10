Inaugura gobernador nuevo jardín de niños en Salinas Victoria

Se trata del jardín de niños Juanita Arredondo González, ubicado en la colonia Paseo de San Isidro, cuya construcción supera los 450 metros cuadrados

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Un nuevo espacio para la educación de la niñez fue inaugurado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el municipio de Salinas Victoria, como parte del compromiso de entregar 50 planteles educativos en la entidad.

Se trata del jardín de niños Juanita Arredondo González, ubicado en la colonia Paseo de San Isidro, sobre la calle Trigo, cuya construcción supera los 450 metros cuadrados y busca responder al crecimiento de la zona, luego de que las instalaciones anteriores resultaran insuficientes ante la expansión de la mancha urbana.

El plantel cuenta con cuatro aulas didácticas, dos direcciones, módulo sanitario, cubiertas de membrana y velaria, área de juegos, bebederos, subestación eléctrica, cancha deportiva, paneles solares y cisterna.

Durante la inauguración, Samuel García destacó que, más allá de las obras de infraestructura y las inversiones realizadas en el municipio, la educación de las niñas y los niños es una de las prioridades de su administración.

“Lo más importante, más que las inversiones, que la carretera 1 Norte que hicimos en Salinas, que el destacamento de Fuerza Civil, que el hospital UNEME, lo más importante son los niños y pues obviamente desde la Secretaría de Educación y al ICIFED 50 escuelas”, expresó.

El mandatario estatal señaló que entre los planteles que serán entregados se encuentran este jardín de niños, una primaria y una secundaria en Salinas Victoria, además de una preparatoria que se contempla próximamente.

Por su parte, el alcalde Raúl Cantú destacó que las nuevas instalaciones permitirán que los menores cuenten con espacios más amplios y adecuados para su aprendizaje.

“Era chiquito, pero a partir de ahora este jardín va a ser de doña Juanita porque ahora sí estará bien grande. Nuestros niños van a aprender en unas aulas de las mejores que hay en el estado”, señaló.

Durante el evento, el gobernador también felicitó al magisterio y aseguró que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en materia educativa. Asimismo, reconoció el cumplimiento del pago del bono a los docentes.