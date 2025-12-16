Inaugura Félix Arratia segunda edición de Brilla Juárez

Autoridades municipales dieron inicio a Brilla Juárez 2025, un evento gratuito con pista de hielo, juegos y espectáculos para fortalecer la convivencia familiar

El alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, junto con la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides Acosta, inauguraron oficialmente la segunda edición de Brilla Juárez 2025, evento que este año espera recibir a más de 60 mil visitantes y que se consolida como uno de los principales atractivos decembrinos del municipio.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que Brilla Juárez nació con el objetivo de brindar a las familias juarenses una experiencia memorable, accesible y pensada para personas de todas las edades.

“Hoy Brilla Juárez, en esta segunda edición, representa una ocasión muy especial. El año pasado arrancamos con este sueño con la esperanza de brindar una experiencia única e inolvidable para chicos y grandes. Me siento muy contento de poder decir que lo logramos y que este año nos superamos”, expresó Arratia Cruz.

Un evento emblemático para Juárez

El alcalde subrayó que antes de su administración el municipio no contaba con un evento emblemático durante la temporada decembrina, por lo que se tomó la decisión de posicionar a Juárez dentro del Área Metropolitana con una celebración a la altura de sus habitantes.

“Hoy el municipio cuenta con un evento digno de sus familias. Durante un mes podrán disfrutar de actividades para todos los gustos, pensadas de corazón para brindarles una experiencia inolvidable”, afirmó.

Asimismo, agradeció a los organizadores y reconoció la labor de la presidenta del DIF, al señalar que su compromiso ha sido clave para fortalecer la convivencia familiar a través de este tipo de iniciativas.

Espacios para la convivencia familiar

Por su parte, Mónica Oyervides Acosta expresó su satisfacción por hacer posible la segunda edición de Brilla Juárez y destacó que desde el inicio de la administración uno de los principales objetivos fue crear espacios de recreación sana y accesible para las familias.

“Me siento muy orgullosa de presentar este espacio que hemos preparado con mucho cariño para todas las familias juarenses”, señaló, al tiempo que invitó a aprovechar estas actividades para reforzar la unión y el amor familiar durante la temporada navideña.

Actividades y atracciones gratuitas

Como parte de la inauguración se realizó el encendido del tradicional pino navideño y se contó con la participación del comediante Konan Big, el conductor Óscar Vélez y presentaciones artísticas de la Casa de la Cultura de Juárez, con villancicos y danza folclórica.

Durante la temporada, Brilla Juárez ofrecerá de manera gratuita una pista de hielo, juegos mecánicos, rueda de la fortuna y saltos en bungee. Además, los asistentes podrán disfrutar de antojitos mexicanos y snacks a precios accesibles.

Eventos especiales de temporada

El programa incluye actividades alusivas a la Navidad, como la Carrera de Santas, con recorridos de 2 y 5 kilómetros, y por primera vez, el Macrodesfile Navideño, que se realizará el próximo 17 de diciembre en coordinación con el Gobierno del Estado.

Previo a Nochebuena también se llevarán a cabo desfiles navideños en distintas colonias del municipio.