Inaugura Estado planta procesadora de carne en Escobedo

La planta cuenta con maquinaria y tecnología importada de Brasil, mientras que su sistema de refrigeración proviene de Dinamarca

Con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, Grupo San Gabriel puso en operación una nueva planta procesadora de ganado en Escobedo, que busca llevar carne producida en Nuevo León a mercados internacionales.

Durante la inauguración, el gobernador Samuel García destacó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en el procesamiento de productos cárnicos y aseguró que la nueva infraestructura coloca al estado en una posición competitiva dentro de la industria.

“Este tipo de empresas, sencillamente, son las mejores de México y resaltan que en Nuevo León somos número uno de todo México. En este caso, en procesar carne”, refirió.

La planta cuenta con maquinaria y tecnología importada de Brasil, mientras que su sistema de refrigeración proviene de Dinamarca y, de acuerdo con la empresa, existen únicamente tres sistemas de este tipo en el mundo.

Gabriel Guardado, presidente de Grupo San Gabriel, señaló que la planta contará con infraestructura para obtener certificaciones que permitan exportar carne mexicana a países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea.

“Nuevo León está listo para competir en el escenario mundial de la industria cárnica”, señaló.

La operación arrancará con la capacidad contemplada en esta primera etapa, mientras que posteriormente se tiene prevista una ampliación para incrementar la producción.