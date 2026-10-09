Inaugura Estado escuela secundaria en Cadereyta

El gobernador encabezó este jueves en Cadereyta la inauguración de una secundaria, la cancha deportiva número 650 del Estado y entregó kits escolares

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El evento inaugural de la Secundaria número 151 Nuevo Legado de Infraestructura Educativa, contó con la presencia del secretario de Educación, Juan Paura; el Director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez; y el alcalde de Cadereyta, Carlos Rafael Rodríguez, con quienes el mandatario cortó el listón y realizó un recorrido por el plantel.

Durante su intervención ante alumnos, maestros y padres de familia, García Sepúlveda subrayó que su administración mantiene el ritmo de entregar un plantel educativo nuevo por semana, apostando por una infraestructura moderna que supere los estándares tradicionales del país.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir el derecho humano a la educación, pero no cualquier educación, porque no estamos construyendo cualquier aula. Estamos construyendo edificios con clima, con tecnología, con seguridad, con canchas y estamos haciendo escuelas de 6 a 8 horas. En otros estados van cuatro. Aquí queremos que estudien realmente jornadas ampliadas con buenos maestros, buenos directivos, buenos supervisores porque estamos apostando al futuro de sus hijos, que tengan la mejor educación posible, no hay mejor herramienta que la educación de sus hijos”, destacó Samuel García.

El Gobernador también enfatizó la importancia de la atención gubernamental desde los primeros años de vida y el ritmo de obra pública ejecutado.

“Estamos inaugurando una escuela por semana, cuándo habían escuchado eso en un gobierno, una escuela nueva por semana, 40 escuelas en 4 meses. Jardines de Niños, antes no había Jardines de Niños. El gobierno decía, 'Los bebés son bronca de los papás.' Yo me encargo de los 5 años para arriba. Error, porque es la etapa más importante del ser humano, el bebé, los primeros mil días, ¿qué estamos haciendo?, muchas estancias infantiles, muchas guarderías y muchos Jardines de Niños”, puntualizó.

Como parte del apoyo directo a la comunidad estudiantil, en el evento se distribuyeron paquetes de útiles escolares a más de 1,300 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

Por su parte, el Secretario de Educación, Juan Paura, recordó en su mensaje que el estado continúa reforzando su estrategia para cubrir la creciente demanda en los municipios periféricos y consolidar los programas insignias de la administración estatal.

“Seguiremos al pendiente del cumplimiento del trabajo que estamos realizando en todo el estado de Nuevo León. Primero, por seguir siendo primer lugar en educación, como recientemente acaba de ser publicado por muchos de los indicadores del INEGI, que estamos liderando los aspectos de alfabetización, de cobertura educativa, además de todos nuestros programas que ya son conocidos por ustedes como los de jornada ampliada, tiempo completo, educación dual, ser escuelas inclusivas”, expresó.