Inaugura Escobedo Festival Cultural 'Las Artes Transforman 2026'

Por: Danea Lázaro 25 Mayo 2026, 23:00 Compartir

El evento tendrá una gran cartelera entre obras de teatro, exposiciones, presentaciones de baile y música, como la banda tropical Panamá.

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El municipio de Escobedo dio arranque al Festival Cultural, "Las Artes Transforman 2026", encabezado por el alcalde Andrés Mijes, quien presentará a lo largo de la semana más de 30 actividades para chicos y grandes. “Hoy arrancamos 'Las Artes Transforman 2026' y agradezco a toda la comunidad cultural del Estado que lo ha hecho posible. De verdad muchas gracias a todos los talentosos artistas que van a participar en esta semana maravillosa”, mencionó el edil municipal. En este gran arranque de contó con la presencia de Javier Sánchez Treviño: dibujante, grabador, pintor y escultor, con más de 65 años de trayectoria artística, quien expuso las piezas de Paisaje forma y contenidos de la identidad “Todo lo que hacíamos lo tenemos que enseñar para que el público lo vea para que vea lo que estamos haciendo y que el público aprenda a observar a ver observando cada obras diferente de cada uno. La obra de nosotros tiene su propio valor”, añadió Javier Sánchez. Además en el marco de bicentenario del general mariano Escobedo, “Las Artes Transforman 2026” tendrá una gran cartelera entre obras de teatro, exposiciones, presentaciones de baile y música, como la banda tropical Panamá. Las fechas y presentaciones podrán encontrarlas en las páginas de redes oficiales de cultura del municipio.