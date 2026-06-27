Inaugura Escobedo canchas múltiples del programa Mundial Social

La entrega forma parte del programa “Mundial Social 2026” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de las acciones del Plan México

Con el objetivo de fomentar la cultura física, fortalecer el bienestar comunitario y la inclusión social en todo el país, el municipio de Escobedo inauguró este viernes dos canchas múltiples para el beneficio de los ciudadanos.

La entrega forma parte del programa “Mundial Social 2026” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de las acciones del Plan México.

El evento fue encabezado por Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la presidencia municipal, junto a Felipe Canales, secretario de Ayuntamiento.

Las dos nuevas canchas deportivas se encuentran ubicados en las colonias Hacienda de Escobedo y Ribera de Los Girasoles, en donde las familias podrán realizar diversas actividades.

Durante la inauguración, el secretario de Ayuntamiento indicó esta es una estrategia nacional implementada por la presidenta de la república para atender a la ciudadanía.

“En Escobedo ya contamos con dos espacios más para promover el deporte, la convivencia comunitaria, cultura, salud e inclusión entre los ciudadanos por lo que estamos muy contentos”, comentó.

Añadió que dicha acción consiste en la intervención y modernización de infraestructura deportiva, además estar a tono del Mundial FIFA 2026.