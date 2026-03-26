Inaugura Escobedo ampliación de Escuela de Artes y Oficios

El municipio de Escobedo marcó un hito en su agenda educativa y de desarrollo social con la inauguración de la segunda etapa de la Escuela de Artes y Oficios “Mariano Escobedo”. General de la Transformación”. En un evento encabezado por el alcalde Andrés Mijes, se celebró también la graduación de los primeros 61 estudiantes especializados en áreas de alta demanda tecnológica.
Con una inversión superior a los 11 millones de pesos, el proyecto busca consolidar lo que el edil denomina la "4T Norteña", un modelo que apuesta por la innovación técnica como motor de movilidad social en las colonias populares.
Innovación desde la raíz
La primera generación de egresados demostró que el talento local está listo para los retos del siglo XXI. Durante la ceremonia, los alumnos presentaron proyectos de vanguardia que incluyeron:
Robótica avanzada: Robots con capacidad de baile y minivehículos de navegación autónoma.
Manufactura 3D: Modelos esculpidos e impresos con precisión industrial.
Software: Proyectos aplicados de inteligencia artificial, diseño digital y desarrollo de videojuegos.
“La Escuela de Artes y Oficios es una puerta para que el talento de nuestras colonias tenga herramientas para competir en el mundo que viene. Aquí se construye futuro con educación útil y con sentido”, afirmó Mijes.