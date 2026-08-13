Inaugura Apodaca conexión vial hacia autopista al Aeropuerto

La prolongación vial representó una inversión de $13 millones de pesos y cuenta con dos carriles de circulación que conectan Las Flores con la Autopista

El municipio de Apodaca informó que concluyó la conexión directa de la Avenida del Colector con la Autopista al Aeropuerto, una obra que beneficiará a alrededor de 10 mil habitantes de las colonias Tréboles y Paseo de las Flores.

La prolongación de la vialidad representó una inversión de $13 millones de pesos y cuenta con dos carriles de circulación que conectan la Avenida Las Flores con la Autopista al Aeropuerto.

El proyecto también incluyó la instalación de arbotantes, luminarias y banquetas.

La obra, considerada una de las principales intervenciones viales realizadas en el sector, indicó que enfrentó obstáculos legales luego de que un empresario del ramo de la construcción promoviera un amparo para solicitar su suspensión y cancelación.

Sin embargo, el recurso legal fue desechado por un tribunal del Poder Judicial de la Federación, al prevalecer el interés colectivo sobre intereses particulares, lo que permitió continuar con la construcción de la vialidad en beneficio de miles de familias.

De acuerdo con las autoridades municipales, el terreno donde se construyó la avenida pertenece a Agua y Drenaje de Monterrey, cuyo Consejo Directivo aprobó otorgarlo en comodato al gobierno de Apodaca para desarrollar el proyecto.

Debajo de la nueva vialidad se encuentra un colector de agua pluvial de Agua y Drenaje de Monterrey, que opera desde hace varios años.

Durante una sesión de Cabildo realizada en el sector, el alcalde César Garza Arredondo destacó la colaboración con Agua y Drenaje para concretar el proyecto y mejorar los accesos a ambas colonias.

Uno de los principales temas que nos permitieron lograr esta solución es una colaboración con la gente de Agua y Drenaje. En una reunión que tuvimos al iniciar mi administración, hablamos de las principales obras que yo quería dejar dentro de mi periodo como alcalde, y una de esas obras eran entradas y salidas para Paseo de las Flores y Tréboles, y esta es la primera que se está materializando”, señaló el edil ante vecinos de ambas colonias.

Con la apertura de esta conexión, el municipio señaló que busca mejorar la movilidad y facilitar los accesos y salidas de los habitantes del municipio hacia la Autopista al Aeropuerto.