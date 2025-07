Inaugura alcalde de García la Clínica Municipal de la Gente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos, inauguró la Clínica Municipal de la Gente "Maravillas" con el objeto de brindar salud digna a los habitantes de la zona.

Tras largos años de espera y exigencia ciudadana, los habitantes del ejido Maravilla celebraron este proyecto impulsado por Guerra Cavazos, ya que esta clínica simboliza la lucha incansable de años de los vecinos, por acceder a servicios médicos de calidad.

El alcalde de García agradeció durante del evento el apoyo que los ciudadanos le han mostrado.

Resaltó también la valentía de los habitantes que, a pesar de la falta de apoyo, no dejaron de exigir sus derechos a una salud digna.

"Hoy estamos cumpliendo otro sueño y cumpliendo un compromiso, no solamente con este ejido, sino también con todos los vecinos de esta zona”, expresó entusiasmado el edil frente a cientos de vecinos que se dieron cita para celebrar el corte oficial del listón.

Asimismo, lamentó la indiferencia de administraciones pasadas ante la urgencia que tenían los sectores marginados.

“Nada más no hacía eco en los que anteriormente nos gobernaban, y decíamos: no hay interés. Pero con la voluntad de este gobierno, tenemos esta clínica que va a beneficiar no solamente al ejido Maravillas, sino también a las comunidades más desprotegidas, llevando servicios de calidad a la gente que merece nuestro reconocimiento”.

Además, Guerra expuso que la Clínica Municipal de la Gente "Maravilla, será un espacio de atención médica moderna, con una total renovación, equipada con tecnología y mobiliario de primer nivel.

Detalló que, contará con un personal médico altamente capacitado, quienes ofrecerán atención de calidad a los habitantes del ejido, así como a las comunidades cercanas como Chupaderos del Indio, Los Fierros, La Rinconada y entre otras.

“Recuperamos este lugar que estaba en condiciones deplorables. Hoy, gracias a la participación de todos, lo convertimos en una clínica moderna, equipada y lista para operar”, reafirmó Guerra Cavazos.