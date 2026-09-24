IMSS registra 170 donantes de órganos en Nuevo León

De las 267 piezas procuradas, 158 fueron córneas, 28 riñones, cuatro hígados, 75 células hematopoyéticas y dos tejidos musculoesqueléticos

En apenas ocho meses, 170 personas y sus familias dijeron sí a la donación de órganos y tejidos en hospitales del IMSS en Nuevo León, lo que permitió procurar 267 órganos y tejidos destinados a pacientes que requieren un trasplante para mejorar o prolongar su vida.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 85 donantes cadavéricos y 85 donantes vivos, una cifra que refleja las distintas formas en que una persona puede contribuir a dar una nueva oportunidad a pacientes con enfermedades graves.

De las 267 piezas procuradas, 158 fueron córneas, 28 riñones, cuatro hígados, 75 células hematopoyéticas y dos tejidos musculoesqueléticos.

Los órganos y tejidos obtenidos fueron destinados a trasplantes para pacientes tanto de Nuevo León como de otros estados del país.

La cifra adquiere relevancia ante la necesidad de órganos para pacientes que requieren un trasplante, por lo que el IMSS mantiene campañas de sensibilización para fomentar la cultura de la donación y, especialmente, que las personas comuniquen su decisión a sus familiares.

85 donantes fueron personas vivas

De los 170 donantes registrados en el periodo, la mitad fueron personas vivas, principalmente familiares de pacientes que necesitaban un trasplante renal o de células hematopoyéticas.

La otra mitad correspondió a donantes cadavéricos, cuya donación puede concretarse después de un diagnóstico de muerte encefálica, que puede ocurrir, entre otras causas, por traumatismos craneoencefálicos o eventos vasculares.

En estos casos, la decisión de donar puede convertirse en uno de los momentos más difíciles para una familia.

Por ello, el IMSS subraya la importancia de que quienes desean ser donadores comuniquen previamente su voluntad a sus familiares directos. Aunque una persona se haya registrado como donadora, son sus familiares quienes deben autorizar la donación al momento del fallecimiento en la unidad hospitalaria donde ocurrió el deceso.

Una decisión que puede beneficiar a varias personas

Cuando las condiciones médicas lo permiten, una donación puede beneficiar a pacientes que necesitan órganos como corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones, además de tejidos como córneas, piel, tejido musculoesquelético y válvulas cardiacas.

En Nuevo León, los hospitales del IMSS certificados para realizar procedimientos de procuración de órganos y tejidos son el HGZ No. 17, HGR No. 33, UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, UMAE Hospital de Especialidades No. 25 y UMAE Hospital de Cardiología No. 34.

En el marco del Día Mundial de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el Seguro Social reconoció la solidaridad de las 170 personas donadoras y sus familias y llamó a la población a informarse y expresar su voluntad.

Quienes desean convertirse en donadores pueden realizar su registro a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), donde también se encuentra información sobre el proceso y los tipos de donación.

Para el IMSS, señalaron, hablar en familia sobre la decisión de donar es fundamental: una sola decisión altruista puede representar una nueva oportunidad de vida para pacientes que permanecen a la espera de un trasplante.