IMSS realiza jornada de vacunación en la Macroplaza de Monterrey

Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León llevó a cabo una jornada especial de vacunación extramuros este sábado en la Macroplaza, frente al Palacio Municipal de Monterrey.

Desde temprana hora, múltiples familias acudieron al módulo instalado en el centro de la ciudad, donde se registraron filas de personas interesadas en completar esquemas básicos de salud y protegerse contra enfermedades virales, aprovechando este tipo de campañas preventivas.

Participación ciudadana y mensaje de responsabilidad

"Venimos en familia como responsabilidad ciudadana para prevenir estas enfermedades", explicó una madre de familia que se vacunó junto a su hija y esposo.

Vacunas más solicitadas y grupos beneficiados

Entre las vacunas más solicitadas destacaron la Triple Viral contra el sarampión y la vacuna contra la Influenza, principalmente en niñas, niños y adultos mayores, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el IMSS para reducir riesgos y fortalecer la salud de la población.